Óriási bejelentést tett a magyar klub: német sztárcsapattal kötött együttműködést!

A Kelen SC július első napján a közösségi oldalán bejelentette, hogy hosszútávú szakmai együttműködést kötött a német Borussia Dortmund akadémiájával. Bejegyzésüket tartalmi változtatás nélkül közöljük!

„Örömmel és büszkeséggel jelentjük be, hogy klubunk hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a Borussia Dortmund akadémiájával. Ez a partnerség új távlatokat nyit számunkra, és hatalmas lehetőséget jelent a Kelen SC egész közösségének.

A megállapodás részeként zöld csapataink, valamint női szekciónk is a jövőben Kelen-BVB néven és a Borussia Dortmund színeiben folytatják a szereplésüket. A Borussia Dortmund nem csupán nevet és színeket hoz, hanem világszínvonalú szakmai hátteret és képzési filozófiát is, amely komoly fejlődési lehetőséget kínál utánpótlás-játékosainknak.

A partnerség révén legjobb tehetségeink számára akár az is elérhető közelségbe kerülhet, hogy Dortmundban is megmutathassák képességeiket.

Mint tehetségközpont, számunkra kiemelten fontos, hogy játékosaink minél szélesebb körű fejlődési lehetőségekhez jussanak. Az együttműködés a Borussia Dortmunddal ebben is hatalmas előrelépés, hiszen nemcsak a szakmai képzésben, hanem a nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítésében is új kapukat nyit meg. Kiemelt célunk a nyelvtanulás ösztönzése, hiszen a nemzetközi labdarúgásban az idegen nyelv ismerete ma már alapkövetelmény. A Dortmunddal való direkt szakmai kapcsolat révén játékosaink és edzőink első kézből tapasztalhatják meg a klubmodell működését, pályára léphetnek nívós nemzetközi csapatok ellen, és olyan szakembereket is megismerhetnek, akik értékes, hosszú távú kapcsolatokat jelenthetnek klubunk számára. A jövőben kiemelt hangsúlyt fektetünk a rangos nemzetközi tornákon való részvételre is, hogy tehetségeink folyamatosan a legmagasabb szinten mérhessék össze tudásukat. Fontos kiemelni, hogy a Kelen SC már évek óta együttműködik a Puskás Akadémiával is, így egy olyan komplex fejlődési útvonalat tudunk kínálni, amely hazai és nemzetközi szinten is egyedülálló.

A megállapodás fontos eleme, hogy tanulmányi utak indulnak Dortmundba, ahol játékosaink és edzőink közvetlenül ismerhetik meg a BVB módszereit, emellett teljes csapatok is kiutazhatnak többnapos szakmai programokra a Borussia Dortmund akadémiájára.

A projekt szakmai vezetését a korábban a Ferencvárosnál is dolgozó Theo Schneider segíti majd, aki Dortmund és Budapest között megosztva figyeli és irányítja a közös munkát. A közeljövőben új szakemberek is érkeznek, akik a Borussia Dortmund szakmai ajánlásával erősítik majd klubunk stábját.

Ez az együttműködés egy rendkívül izgalmas és előremutató projekt, amely számtalan lehetőséget rejt magában, de a kezdeti időszakban mindenkitől türelmet kérünk. Lépésről lépésre szeretnénk felépíteni ezt a kapcsolatot, hogy a rendszer hosszú távon minél stabilabban és hatékonyabban tudjon működni.

Köszönjük, hogy velünk tartotok ezen az új, lehetőségekkel teli úton!”

A Dortmund a mögöttünk hagyott idényben egy nagy hajrával megkaparintotta a Bajnokok Ligáját érő negyedik helyet a bajnokságban. A gárda most az Egyesült Államokban zajló klubvilágbajnokságon szerepel, szerdán hajnali három órakor a mexikói Monterrey ellen nyolcaddöntőt vív.

Fotó: kelensc.hu