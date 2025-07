Szürreális: egy megszerkesztett fotó és a csirke miatt került bajba a Real Madrid sztárja

Mbappé ugyanakkor mégsem (csak) ezért került a középpontba, hanem egy egészen szürreális eset miatt: az éles szemű hozzászólok szerint ugyanis photoshoppolt képet osztott meg a szemet gyönyörködtető ollózós góljáról a közösségi médiában.

Ahogy arra az egyik legnagyobb focis oldal, a goal.com is rámutat: a fotó fenti részében található szurkolók egyrészt rossz irányba néznek, másrészt az arcuk teljesen elmosódott. A posztot a TrollFoci is kiszúrta, és így kommentálta: „Egy jó szerkesztőt is megkérhettek volna arra, hogy odaszerkesszen pár szurkolót...”

A portál egyértelműen a klub-vb-t övező érdektelenségre utal: az angol Chelsea és a brazil Fluminense elődöntőjére például hatalmas kedvezménnyel árulták a jegyeket,

a korábban csaknem 474 dollárért (mintegy 162 ezer forint) kínált belépőkhöz a végén már alig több mint 13 dollárért (kb. 4436 forint) lehetett hozzájutni.

A The Athletic megjegyezte, hogy a tikettek így olcsóbbak lettek, mint például a sör (14 dollár, 4777 forint) vagy az étel (15 dollár, 5118 forint) az első elődöntőnek otthont adó East Rutherford-i stadionban.

A szerkesztett Mbappé-kép egyébként azért is furcsa, mert a Real iránt a kezdettől fogva nagy a szurkolói érdeklődés Amerikában: a madridiak eddigi meccsei legalább 60 ezer nézőt vonzottak.

Kylian Mbappé közben még egyszer bekerült a hírekbe azt követően, hogy a L’Equipe megszellőztette: ételmérgezés miatt kellett kihagynia a torna nagy részét. Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano arról posztolt, hogy egy, a csirkében található baktérium betegítette meg a 26 éves csillagot, aki ennek következtében 6 kilogrammot fogyott. Eleinte arra gyanakodtak, hogy akut gyomor-bélhurutban szenved, amely annyira súlyos volt, hogy vizsgálatokra kórházba kellett szállítani, ahol megkezdték a megfelelő kezelést. Később visszatért a spanyolok bázisára, ahol további, speciális orvosi ellátásban részesült.

