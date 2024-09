„A balesetem után a futás adott új értelmet az életemnek!" – a paraatléta Luterán Petra a Mandinernek

Nyitókép: Luterán Petra ezúttal is mindent kiadott magából Fotó: MPB/Szalmás Péter

Vámos Tamás/Párizs

A telt házas (amely mintegy 60 ezer fanatikus szurkolót jelent) Stade de France-ban előbb Ekler Luca állt rajthoz a 100 méteres síkfutás (T38-as kategória) döntőjében, amelyben – egy kicsit gyengébb rajtot követően – az ötödik helyen végzett. Tegyük hozzá gyorsan: kiválóságunknak nem ez a fő száma, hiszen távolugrásban (T38-as kategória) ő az aktuális paralimpiai bajnok, melyben jövő hét péntekén védheti meg a címét, ráadásul a saját kategóriájában ő is rajthoz áll a 400 méteres síkfutásban (erre következő szombaton és vasárnap kerül sor). Érthető, hogy a sprintet követően nem volt teljesen elégedett a teljesítményével:

Ekler Luca látványos futása ezúttal csupán az ötödik helyhez volt elegendő Fotó: MPB/Szalmás P.éter

„Elismerem, hogy a rajtnál ismét beragadtam, de ez sajnos a betegségemből fakadó típushibám. Sokat dolgozunk ennek javításán az edzőmmel, Szalma Lászlóval, de még így is elcsíphettem volna a negyedik helyet, mint Tokióban, de sajnos az utolsó 30 méteren ki is billentem az egyensúlyomból. Azt is látni kell:

a mezőny erősödött, a dobogóra most nem volt esélyem, amit jól jelez, hogy a győztes kolumbiai lány (aki kategóriát váltott) világcsúcsot futott”

Köztudott, hogy Luca csupán vasárnap délelőtt kvalifikálhatta magát a fináléba (erről is beszámolt ITT a Mandiner), és ugyan nem keres kifogásokat, de „rendkívül kevés idő volt a regenerálódásra, és ezt futás közben sajnos kicsit éreztem... Nem keresek kifogásokat, de az sem tett jót, hogy túlságosan sokat várattak minket olyan helyen, ahol nem lehetett melegíteni, és amikor kijöttünk rajtolni, éreztem, hogy valami nem az igazi, kissé bemerevedtek az izmaim... Ezzel együtt óriási élmény volt 70 ezer néző előtt futni, nagon várom, hogy a távolugrásnál is ilyen legyen a hangulat!”

Luca azt is elárulta, hogy az elkövetkező napokban is edzés edzést követ majd, ám annak nagyon örül, hogy a paralimpiai faluban van lehetősége bagettet sütni, hiszen „otthon is én készítem el magamnak a kovászos kenyeret!”