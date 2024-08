Visszavonul a válogatottságtól a Willi Orbánt fellökő német játékos

A német tréner szavai azonban nem vetett véget a találgatásoknak. Sőt, a The Athletic cikke szerint a 33 éves játékosnak a török, a katari, a szaúdi és az angol bajnokságban is van kérője. Az átigazolások terén jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a Manchester City már fel is vette a kapcsolatot Gündogannal, állítólag a játékos és Pep Guardiola is örülne a német középpályás visszatérésének. Gündogan távozásával a Barcelona megspórolná az évi közel húszmillió eurós fizetését, de akár átigazolási pénzt is kérhet a Citytől.