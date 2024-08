Újabb válogatott labdarúgónk szerződhet Angliába

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Az angol harmadosztályban szereplő Charlton Athletic érdeklődik az MTK Budapestben játszó Kata Mihály iránt, az angolok állítólag a januári átigazolási időszakban szereznék meg a 22 éves középpályást – olvasható a Nemzeti Sport cikkében. A lap a The Real EFL nevű oldalra hivatozva az írja, hogy az angol harmadosztályban, a League One-ban szereplő klub januárban szerződtetné a háromszoros válogatott játékost.

A magyar labdarúgó a Charlton mellett a Southampton érdeklődését is felkeltette, de a „Szentek” becenevű csapat visszajutott a Premier League-be, és más játékosok kerültek a célkeresztjükbe.

A 22 éves, jobblába Kata Mihály az MTK saját nevelésű játékosa. A klub mezében 147 tétmérkőzésen szerepelt. Jelenleg ő az MTK csapatkapitánya. A korosztályos nemzeti együtteseket végigjáró játékos a magyar labdarúgó-válogatottban tavaly szeptemberben a szerbek ellen 2-1-re megnyert idegenbeli Eb-selejtező mérkőzésen debütált, és azóta még kétszer szerepelt címeres mezben.

A magyar labdarúgó piaci értékét a Transfermarkt 1 millió euróra becsüli.

A Charlton az idei átigazolási időszakban több középpályásától is megvált. Az előző idényben 43 bajnokin pályára lépő George Dobson például a Wrexhamhez igazolt. A délkelet-londoni együtteshez érkezett a Hull Citytől és a Lutontól is középpályás, de így is hiányos a poszt, ezért Nathan Jones további középpályásokat szeretne csapatába. Az angol klubeddig is kapcsolatban volt NB I-es klubjokkal. A korábban említett Dobsonnal a Fehérvár már mindenben megegyezett az átigazolásról, mégsem jött létre az üzlet. Pete O'Rourke értesülései szerint a Fehérvár Dobson mellett Terell Thomas iránt is érdeklődött.

Az express,co.uk megemlíti, hogy

nyáron több klub is ajánlatot tett az Kata Mihályért, de egyik sem felelt meg az MTK elvárásainak.

A Charlton érdeklődését Bocsák Bence is megerősítette, hozzátéve, hogy információi szerint az angol csapat a januári átigazolási időszakban szeretné megszerezni a 22 éves középpályást. Az újságíró arról is beszámolt, hogy korábban a holland élvonalban szereplő Almere City is szerette volna leszerződtetni a magyar labdarúgót, de az nem jött össze, mert az MTK elutasította az ajánlatot.