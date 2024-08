Tajtékzik a spanyol sajtó: magukénak akarják Márton Viviána magyar aranyát (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Miért? Kérdezik a spanyolok a magyar olimpiai arany után – írta meg a Magyar Nemzet. Kiderült, hogy megdöbbenve álltak a spanyol lapok azelőtt a tény előtt, hogy Márton Viviána hazánknak, Magyarországnak nyert egy aranyérmet az olimpián, s nem Spanyolországnak.

Viviána győzelmének a híre vezető anyag lett a spanyol Marcán, magukénak érzik a magyar csodát.

A Marca X-oldalán már egyenesen azt kérdik, „miért?”. Kifejtik, az újdonsült olimpiai bajnok és ikertestvére, Luana Teneriféről indultak, tizenkét éves koruk óta Madridban élnek, utóbbi szintén magyar színekben lett világbajnok (57 kg) 2023-ban. A tokióban ezüstérmes Adriana Cerezo az edzőpartnerük, és bár kanári-szigetekinek érzik magukat, a szüleik hazáját választották, mert a magyar szövetség végig támogatta őket.

Több hozzászóló is a spanyolok ötödik idei aranyának tartja a magyar lány érmét.

Mások pedig szimplán büszkék rá, és sokan meg is osztották, hogy Márton Viviána nem feledkezett meg róluk sem, hiszen a győzelme ünneplése közben a magyar zászló mellett a Kanári-szigetekét is a magasba emelte – ezzel is bizonyítva kettős identitását.