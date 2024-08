Szeretne ott lenni a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája mérkőzésein? Akkor siessen!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Szeptemberben megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája 2024-2025-ös kiírásában a magyar labdarúgó-válogatott. Amennyiben mindhárom mérkőzésen szeretne a helyszínen szurkolni, igyekeznie kell, ugyanis az MLSZ tájékoztatása szerint augusztus 16-án pénteken indul az őszi bérletek értékesítése a nemzeti együttes Puskás Arénában rendezett hazai mérkőzéseire.

Marco Rossi együttese az elmúlt években óriási népszerűséget szerzett, és ennek köszönhetően 67 ezer férőhelyes nemzeti stadion még a barástságos meccsekre is megtelik – a tétmeccsekre pedig már nem is könnyű jegyet szerezni – jó példa erre a 2023 novemberében rendezett montenegrói válogatott elleni Eb-selejtező, amely nem is a továbbjutásról (hiszen válogatottunk egy mérkőzéssel korábban, Bulgária ellen bebiztosította az Eb-részvételt), hanem csaka csoportelsőségről döntött –