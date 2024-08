Remekül kezdtek a magyarok: újabb négy hajónk döntős a kajak-kenu vb-n

A kenus Bragato Giada az előfutamában másodikként ért célba 500 méteren, majd a második pályáját megnyerte, s hasonló utat járt be a Takács Kincső, Hajdu Jonatán vegyes kenu kettes is ugyanezen a távon: egy negyedik hellyel mutatkozott be, majd győzött, így készülhet a vasárnapi éremcsatára.