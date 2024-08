Remek hajrával Fábián Bettináé az ötödik hely a párizsi olimpián

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Az továbbra is jól látszik, hogy nagyon zavaros a Szajna. A szervezők kétfajta baktérium szintjét mérték hajnali öt órakor a folyóban, mindkettő a nemzetközi szövetség, a World Aquatics által megállapított határérték alatt maradt, így kezdetét vehette reggel fél nyolckor a nyíltvízi úszók viadala a nők 10 kilométeres távján. A mieink közül Fábián Bettina volt érdekelt ebben a számban.

„Az úszás részétől félek a legkevésbé, az edzések jól sikerültek, semmi sem hátráltatott. A Szajnától már inkább tartok, nem sok jót hallottunk róla, és ugye, mi próbáljuk ki először, milyen a víz, a sodrás. Én is együtt edzettem a fiúkkal a Dunában, több hétig pedig a Balatonban, ezzel a résszel nincs gond, bár ez az áramlás legkevésbé az olyan termetűeknek kedvez, mint én vagyok. Az ellenfelek is nagyon erősek, szóval, sok tényező nem szól mellettem, de mindent meg fogok próbálni” – mondta Fábián még a verseny előtte a Nemzeti Sportnak.

A start és a cél a III. Sándor hídnál volt. Dobogós helyezésben nem igazán reménykedhettünk a világbajnoki ezüstérmes magyar úszótól, de a jó szereplésben igen. A Fradi 19 éves sportolója jól tempózott végig a versenyen, az első ellenőrzőpontnál a 18. volt, a táv egynegyedénél már a 15. helyen állt, s később egyre jobban jött fel az élmezőnyre. Négy kilométernél már a top tízben úszott az első olimpiáján szereplő magyar kis lány. A táv utolsó harmadánál hárman elhúztak a többiktől, őket tisztes távból Fábiánék négy fős csoportja követte. Az utolsó körben a második csoportban haladt az FTC versenyzője, hol ötödik, hol hatodik helyen, s reménykedhettünk benne, hogy jó hajrával akár a negyedik helyet is elcsípheti. A cél előtt 800 méterrel az élbolyt tekintve tehát már csak az volt a kérdés, milyen sorrendben érkeznek be. Bettina a második bolyban befogta olasz riválisát is, és a címvédőként érkezett brazil Ana Marcela Cunha mögött már az ötödik helyen tempózott. Végül remek hajrával, szenzációs versenyzéssel, 2:04:16.9 órás idővel az ötödikként csapott a célba. A holland Sharon van Rouwendaal lett az olimpia bajnok, mögötte az ausztrál Moesha Johnson, majd az olasz Ginevra Taddeucci következett.

„Nagyon érdekes, ám egyben nagyon kemény verseny volt. Rendesen megdolgoztam ezért az ötödik helyért, amivel nagyon elégedett vagyok”

– mondta a verseny után az M4 Sportnak Fábián Bettina.