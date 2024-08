Oda a Mourinho-varázs, a Special One kiesett a BL-ből a törökökkel

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari

A José Mourinho vezette török Fenerbahce egygólos hátrányban fogadta kedd este Isztambulban a francia Lille-t. Összességében kiegyenlítetten alakult a meccs, s működött is a franciák terve, egészen a 91. percig, amikor Bafode Diakite öngóljával vezetést szerzett a Fener. Így jöhetett a hosszabbítás, amely balul is elsülhetett volna a franciáknak, hiszen a 109. percben Aissza Mandi kiállításával emberhátrányba kerültek. Ekkor még jobban reménykedhettek a török szurkolók és persze a portugál vezetőedző is. Ám hét perccel később büntetőhöz jutottak a vendégek, és Jonathan David az értékesített 11-essel továbbrúgta a Lille-t a 4. körbe, azaz a playoffba. A special one és csapata pedig az Európa-liga rájátszásában folytatja.

„Gazdaságilag óriásit veszítünk ezen a meccsen, mert a Bajnokok Ligája nyilvánvalóan fontos lökést adott volna a klubnak. És az anyagiakon túl elveszítettük a lehetőséget, hogy a világ legnagyobb csapatai ellen játsszunk.

De reálisnak kell maradni, soha nem nyernénk meg a Bajnokok Ligáját, és soha nem jutnánk be a BL döntőjébe” – nyilatkozta a meccs után Mourinho.

A 61 éves szakember ezek után az Európa-liga csoportkörébe jutást tűzte ki célul a török csapatnak.

„De megyünk az Európa-ligába és az El-ben, ha…, de a többit nem akarom elmondani. Inkább maradok a ha-nál. Bízom benne, hogy sikerül egy nagyszerű Európa-ligát sorozatot csinálnunk. Ha nem sikerül, akkor bajban vagyok” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy mit ért a „ha” alatt, Mourinho így válaszolt:

„Ha többet szeretne tudni a Ha-ról, akkor meghívom Önt, hogy nézze meg a Roma–Sevilla meccset a 2022–23-as Európa-liga döntőjében, hogy megértse a ha-kat”

. Valószínűleg a játékvezetésre gondolt.

A portugál „kicsit furcsának” nevezte az Európa-liga új lebonyolítási rendszerét. Kifejtette: „Nyolc meccset játszik egy csapat, négyet otthon, négyet idegenben. Egyes ellenfelek ellen csak otthon, néhány együttes ellen csak idegenben játszol. Furcsa, de ez van. Szerintem a pénz hoz döntéseket, és ehhez alkalmazkodnunk kell. Nagyszerű lett volna a Bajnokok Ligájában szerepelni, de az El jobban alkalmazkodik a mi szintünkhöz. Innentől az a feladatom, hogy ambíciót adjak a srácoknak, a csapatnak, hogy jól teljesítsünk, s első körben bejussunk a csoportkörbe” – mondta a Fenerbahce vezetőedzője.