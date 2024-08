Losonczi Dávid: Azért művelem ezt a sportot, hogy a hazámnak dicsőséget szerezzek, de ez most nem sikerült...

Nyitókép: Csudai Sándor/Mediaworks

Losonczi Dávid ötödik lett a párizsi játékokon, a 87 kilogrammos kategóriában a kötöttfogású birkózók versenyében. A 24 éves magyar sportoló bevallottan éremszerzési céllal érkezett az olimpiára, így nem csoda, hogy az elvesztett bronzmeccs után nagyon csalódottan nyilatkozott a Mediaworks riportereinek.

Hogy vagy?

Nem jól...

Testileg vagy lelkileg inkább?

Ezt a meccset fejben elrontottam. Egy pillanatra megálltam, felkapott, eldobott.

Ezen a meccsen én kaptam ki, nem ő vert meg engem.

Tegnap nagyon mélyen voltam, és a nullára kellett felküzdenem magam 24 óra alatt, ami majdnem sikerült is. Úgy látszik, mégsem. Egy kicsi kimaradt, ez a kicsi most megbosszulta magát.

Az olimpia terhe egy kicsit megnyomott?

Nem éreztem magam annyira megterhelve. Talán a tegnapi vereségem nyomta rá a bélyegét a teljesítményemre. Megvertem egy kétszeres világbajnokot, Európa-bajnokot. Döntőbe szerettem volna kerülni, ezért jöttem ki – és valahogy nem jött össze ez az egész. Fejben megtörtem tegnap az elődöntő után, nagyon mélyről kellett nagyon gyorsan visszajönnöm, és ez nem sikerült.

Milyen éjszakád volt?

Borzasztó. A sírógörcs kerülgetett. Beszéltem a szüleimmel, tíz percig sírtam a telefonba apának.

Próbáltam rendbeszedni magam fejben, de valahogy elcsúszott. Most nem is tudok magamra mérges lenni, mert tudom, hol hibáztam. Tegnap nem tudom, hogy miért kaptam ki, mert mindent megtettem és fejben is ott voltam. Most nem tudok mit kezdeni magammal.

Még jobban bánt, hogy Novikov nyerte meg az olimpiai bajnoki címet?

Gratulálok neki! Engem is megvert, ezért úgy vagyok vele, hogy inkább ő nyerjen mint az iráni. Ettől függetlenül nagyon nehéz lesz feldolgozni ezt az olimpiát. Nem így, nem ezért a célért érkeztem ide. Fejben nagyon összeestem és nem tudtem időben visszajönni, ez meghatározta a mai napot.

Fiatal vagy, négy év múlva visszatérsz, ugye?

Nem lehet tudni, hogy mi lesz négy év múlva. Most lettem 24 éves, most voltam itt az olimpián. Nem tudom, négy év múlva hol leszek, mit fogok csinálni. Bármi közbejöhet. Ebben több van. Nem tudom, jelenleg erre nem tudok válaszolni. Először fel kell dolgoznom, hogy mit műveltem magammal, minek tettem ki magam fejben, mert ezt a harcot mentálisan buktam el.