Ki nem találná, ki szurkol este a felcsútiaknak a Fiorentina ellen

Nyitókép: Puskasakademia.hu

A klub történetének legnagyobb lehetősége előtt áll a Puskás Akadémia labdarúgócsapata, amely ma este (21 óra) a Fiorentinát fogadja Felcsúton a Konferencia-liga csoportkörébe jutásáért rendezett visszavágón. A firenzei bravúros 3–3 után joggal reménykedhetnek a PAFC játékosai, szurkolói a továbbjutásban. Ugyanakkor azért mindenkit óvatosságra intetett a Puskás AFC edzője, Hornyák Zsolt a meccs előtti sajtótájékoztatón kijelentette: még mindig nem ők ennek a párharcnak a favoritjai.

„Az első mérkőzés meg szerettük volna lepni a Fiorentinát a magas letámadással, ez részben sikerült is. A meccs előtt a három hármat talán aláírtam volna, de így, hogy kettő nullára is vezettünk, kicsit még csalódás is volt. Remélem, a visszavágón is ki tudjuk hozni magunkból a maximumot. Szeretnénk tisztességesen helytállni, hiszen az eredmény erre kötelez minket. Számunkra az, hogy három gólt tudtunk rúgni Firenzében, óriási motiváció.

Tudjuk, hogy erős csapat ellen lépünk pályára, de lehetett látni már kint is, hogy jó taktikával a maximumot nyújtva lehet keresnivalónk”

– mondta Hornyák.

A vezetőedző kijelentette, a csütörtöki visszavágón nem védekezésre rendezkednek be, semmi catenaccio, támadófutball lesz, presszing és letámadás, mert szerinte ezzel, legyen bármilyen erős, minden csapatnak lehet gondot okozni.

Hornyák Zsolt a Fiorentina-Puskás Akadémia labdarúgó Konferencia-liga selejtezőmérkőzés utáni sajtótájékoztatón

Fotó: puskasakademia.hu

„Firenzében jó taktikával és merészséggel leptük meg az ellenfelet. Ha jó taktikát választunk most is, és ugyanolyan bátrak leszünk, akkor lehet esélyünk a Fiorentina ellen” – állította a felcsúti mester.

Az első meccsen a liláknak az első pofont a 9. percben adták a magyarok, mégpedig Nagy Zsolt révén, aki a vele szemben a szupertehetségnek elkönyvelt Michael Kayode által elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt értékesítette.

„Nem voltunk elégedettek az odavágó végeredményével, mert 2–0-ról illett volna megtartanunk az előnyünket.

Sajnos nem sikerült, de azért az a döntetlen sem rossz. Én amúgy azt jósoltam még a párharc előtt, hogy kint ikszelünk, itthon meg egy góllal nyerünk. Az első fele a tippnek bejött, remélem, a második is be fog. De persze tudom, tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz a visszavágó, biztos, nekünk fognak esni a firenzeiek már a meccs elején” – mondta Nagy Zsolt. A magyar labdarúgó-válogatott keretébe a németek és a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre most is meghívót kapó felcsúti szélső elárulta, volt egy megbeszélésük a minap a szövetségi kapitánnyal.

„Marco Rossi sok sikert kívánt nekünk, és reméli, hogy tovább tudunk jutni a Fiorentina ellen.

Szerinte is nehéz meccs lesz a visszavágó, de nem lehetetlen a továbbjutás” – nyilatkozta Nagy. Ha a felcsútiak nyernének, akkor történelmet írnának, hiszen történetük során először jutnának valamelyik nemzetközi kupa csoportkörébe.