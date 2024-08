„Ez a bronz nekünk egy aranyéremmel ér fel!” – értékelt boldogan női kajak négyesünk

Fojt Sára: „Pont mondtam a lányok, miközben öltöztünk át az eredményhirdetésre, hogy

én éjszaka megálmodtam, hogy nekem lesz egy érmem ezen az olimpián. Azt nem tudtam, hogy hogyan és milyen számban szerezzük, de azt igen, hogy nekem éremmel kell innen hazamennem.

Nagyon örülök, hogy ez összejött! Nem sokszor álmodom meg az eredményt. Tavaly történt ilyen, amikor megálmodtam, hoyg a válogatón ezüstérmet fogok nyerni, és most. Végül szerintem meglepetést okoztunk, magunknak is, de még inkább mindenki másnak szerintem. A nyerő taktika az volt, hogy el tudtuk hinni, hogy meg tudjuk csinálni – és most itt állunk egy éremmel a nyakunkban!”

Gazsó Alida Dóra: „Annyira örülünk neki, hogy nekünk ez a bronz egy aranyéremmel ér fel! Szerintem az esélytelenek nyugalmával indultunk, nem az volt a lényeg, hogy valakit befogjunk, hanem hogy kievezzük magunkból, amit tudunk. Tudtuk, hogy az utolsó 250 méteren mi vagyunk a leggyorsabb egység, ezért az volt a terv, hogy kamikaze módon megyünk végig a pályán.

Bebizonyítottuk, hogy az elmúlt hat hónapban elszenvedett sérelmek ellenére meg tudjuk csinálni, amit szeretnénk. Ezt a bronzérem mindennél többet ér, mert a csapattal nyertük, a csapatnak nyertük.

Együtt edzünk két éve, és elhittük, hogy meg tudjuk nyeri, és meg is csináltuk, együtt, egymásért.”

Pupp Noémi: „Nagyon jól kaptuk el a rajtot, az új-zélandiakhoz képest is távolságon belül voltunk. Tudtuk, hogy a pálya második fele a miénk lesz, ezért az volt a taktikánk, hogy egy kis előnyt szerezzünk, hogy előbbre hozzuk a „hoppot”. Nagyon sokat jelent a testvérem jelenléte, és nagyon sokat segít, hogy itt van egy csalódás után is, és támogat. Amikor beértünk, ki is mutattam, hogy ez a bronzérem az övé is, mert körülbelül ugyanannyira volt tőle ő is, hogy ezt elérje. Nagy kő esett le a szívünkről, és bízom benne, hogy ezzel belekerültünk egy pozitív spirálba. Megyünk tovább, holnap jönnek a párosok, tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy akkor nem lesz gond!”