Palackposta a foci Eb-n! Innen tudta az angol kapus, hova lövik a tizenegyeseket a svájciak

Láthattunk már számos példát arra, hogyan próbál előnyt szerezni egy-egy csapat egy tizenegyespárbajban. Előfordult, hogy korábbi játékostársak húztak hasznot abból, hogy ismerték az ellenfelet. Az is megtörtént, hogy mezőnyjátékosok kézzel-lábbal hadonászva mutatták kapusunknak, merre vetődjön, esetleg maradjon középen, mint a Real Madrid beugrója, Andrij Lunyin a Manchester City ellen Bernardo Silva emelésénél. Beküldött papírcetlire is szokás írni, azon üzenni, mit érdemes tudni az ellenfél rúgóiról, esetleg sportszárba rejteni a puskát.

Kulacs mint titkos fegyver

Anglia mindezeket professzionális szintre emelte, amikor nem filctollal vagy golyóstollal karcolta a szakmai stáb a kottát Jordan Pickford kulacsára.

Gyakorlatilag nyomdai technológiával, előre legyártatták azt a kulacsot, amire nem kevesebb mint 18 (!) svájci focista nevét és rúgási szokásait rögzítették.

Mindezt nyilván alapos előkészítő munka, elemzés után tudták kivitelezni. Az Everton 30 éves, 65-szörös válogatott kapusa élt is a felkínált segítséggel, s elsőre kivédte Manuel Akanji – egyébként gyatra – próbálkozását, és érezte az irányt Shaqiri erős lövésénél is. Négyből tehát kétszer eltalálta a helyes irányt.

Emberi tényezők

A kulacson valóban az olvasható, hogy Akanji és Shaqiri lövésénél is balra érdemes mozdulnia Pickfordnak. A statisztika persze annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle, hiszen nyilván Yann Sommer, a svájciak kapusa is készült, mégsem tudott hárítani, sőt az irányt is alig érezte. Merthogy van megérzés, változtatás és lelki tényező is a világon.

„Mindig abban hiszek, a kapus belenéz a rúgó szemébe, és ezzel hatást gyakorol rá. Megfélemlíti, mutogat, megzavarja, elbizonytalanítja.

Nem mindenki oda lövi, ahová szokta. A kapus és a lövő mentális állapota is fontos tényező” – bővítette a szétlövés bűvkörét Simon Miklós, az M4Sport szakértője. S valóban, Pickford például először úgy tett, mint aki nem akar beállni a kapuba, húzta az időt, s talán el is altatta Akanjit...