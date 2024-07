Megszúrt és összefestékezett egy lányt a magyar válogatott középpályás

Fotó: Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

Schäfer András új foglalkozásba fogott. Az 1. FC Union Berlin középpályása a közösségi oldalán osztott meg egy képet, amiről nehéz egyértelműen kideríteni, hogy pontosan mit is csinál gumikesztyűben. Egyesek szerint műkörmözik, mások úgy látják, hogy tetoválja a hölgy kezét. Az M4 Sport a Facebook oldalán is csak annyit írt: „Schäfer új szerepben”, s a képbe beletett két posztot is. Schäfer András nevéhez azt írták, „Részmunkaidős állás”, az Union Berlin bejegyzése pedig így szól: „Fájdalmat okozni embereknek a pályán és azon kívül is”.

De valójában az M4 sem tudta kideríteni az igazságot, hogy pontosan mit takar ez a kép.

Az egyik kommentelő szurkoló fel is teszi a kérdést: „körmös?”, amire persze kapott egy frappáns választ: „Dehogy, tenyérjós!”. Egy másik szurkoló ezt írta a kép alá: „Reméljük, az Unionnál nem a nézőkre céloztak”.

Schäfer András sem árult el semmit a képről az Instagram-bejegyzésében, így marad nekünk a találgatás, hogy pontosan mibe is kezdett a magyar válogatott alapembere a napokban.