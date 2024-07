Magyar nyelvtudás is kellett Ausztria sikereihez az Európa-bajnokságon

Nyitókép: FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

A korábbi magyar válogatott labdarúgó Szabics Imre a Nemzeti Sportnak mondta el a véleményét az oszrák válogatottról, illetve az Ausztria-Törökország Eb-nyolcaddöntőről. Szabics 1999 és 2003, majd 2010 és 2013 között a Sturm Graz játékosa volt, 2018 és 2021 között pedig Franco Foda segítőjeként Ausztria nemzeti válogatottja mellett dolgozott stábtagként.

Megvan az összhang”

– kezdte a 36-szoros magyar válogatott csatár.

„Nem meglepő, hatalmas várakozás előzi meg az összecsapást . Azt gondolták a drukkerek, hogy jó a csapat, de azt is látták, hogy Franciaország, Hollandia és Lengyelország mellett a továbbjutás is szép eredmény lenne, a csoportelsőséggel szerintem senki sem számolt. Ám az sokat elárul a válogatott erejéről, hogy ezt a három együttest meg tudta előzni. Nyilván mindenki izgatottan várja a keddi találkozót, és mondhatom, szurkolok én is a srácoknak. Szinte mindenkivel dolgozhattam, aki most ott van az Európa-bajnokságon, a legfiatalabbakkal nem, de Maximilian Wöber, Konrad Laimer és még néhány futballista akkor debütált címeres mezben.

Talán valamennyi, pici részem, részünk van abban, hogy ez a csapat most itt tart, az egyértelmű, hogy Ralf Rangnick remekül vitte tovább az akkor elkezdett munkát, továbbfejlesztette a csapatot”

– tette hozzá.

„A stáb és a játékoskeret között megfelelő az összhang, kölcsönösen hisznek egymásban a felek, és mögöttük ott a szurkolótábor, amely remek miliőt varázsol a stadionban” – hangsúlyozta Szabics Imre.