Klopp lesz a legnagyobb rajongója – íme, Szoboszlaiék új trénerének első interjúja!

Fotó: Liverpool FC/Facebook

A klubmédia elkészítette az első interjút a Liverpool új vezetőedzőjével, Arne Slottal, aki hivatalosan nem menedzser funkciót kap, hanem az európai futballban megszokott vezetőedző pozíciót. A holland szakember úgy fogalmazott, rendkívül izgatott, hogy új korszakba vezetheti a csapatot, miután három sikeres szezont töltött a Feyenoordnál.

„Sok meccset láttam a Liverpooltól és a Citytől is, Európában a Premier League talán a legkedvesebb bajnokság, amit követhetünk. Jürgen Klopp óriási munkát végzett itt, és szurkolóként nagyon elégedett vagyok vele, de most, mint utódja, úgy gondolom, hogy a lehető legjobb módon hagyta el a Liverpoolt. Remek csapatot hagyott rám, a szurkolók is nagyon jók, úgyhogy nagyon várom, hogy elkezdődjön a szezon.

Beszéltem Jürgennel, hiszen ha valaki kilenc évig dolgozott egy klubnál és ilyen sikeres volt, akkor mindent tudni akarsz tőle, és tudni akarsz a játékosokról.

Bár szerintem az is fontos, hogy a saját véleményemet is megalkossam a keret tagjairól. Több jó tippet adott, és ezt a médiában is elmondta, mostantól ő lesz a legnagyobb rajongóm” – fogalmazott Arne Slot.

A 45 éves holland szakember arról is elmondta a véleményét, hogy a Jürgen Klopphoz hasonló stílusa hozzájárult-e a kiválasztásához.

„Azt hiszem. Hasonló a stílusunk, de jelenleg sok modern edző stílusa is ilyen: mindannyiunkat egy kicsit inspirált a City és a Liverpool közötti rivalizálás. Mindannyiunkat inspirált Guardiola és Klopp, és úgy gondolom, hogy egy nagy klubban, valószínűleg ez az egyetlen stílus, ahogy játszani lehet. Sok labdabirtoklás, sok energia. Minden szurkoló azt a csapatot szereti látni, amely mindent meg akar tenni azért, hogy megnyerjen egy meccset.”

„Számomra ez normális, mert ez így van Európában és Hollandiában. Nem hiszem, hogy nagy a különbség a vezetőedző és a menedzser között, egyszerűen arról van szó, hogy vezetőedzőként teljesen bele tudok feledkezni abba, amit át szeretnék adni a csapatnak. Richard Hughes-zal (liverpooli sportigazgató – a szerk.) együtt fogunk dolgozni az átigazolások terén, de nem csak mi ketten, hanem közösen a háttérben dolgozó stábbal. Azt hiszem, számomra ez az ideális munkamódszer, mert az időm nagy részét a csapattal való munkavégzésre fordíthatom, és a hátralévő idő valószínűleg a családé lesz.”