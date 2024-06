„Két pálinkát!" – gyorsan beilleszkedett hazánkban a Győrt BL-győzelemre vezető svéd edző (VIDEÓ)

„Úgy gondolom, hogy önbizalmat tudtam kölcsönözni a lányoknak. Nagyon sokat dolgoztunk a játékkapcsolatokon és a védekezésen, mert végül is az utóbbi dönti el a címek sorsát. 24 gólt engedtünk a Beitigheimnek és 23-at az elődöntőben az Esbjergnek, ezek a részletek nagyon sokat jelentenek.

A napi munkában rengeteget szenvedünk, főképp amikor rossz napjaink vannak, de volt egy közös célunk, hogy visszaszerezzük a BL-elsőséget Győrnek.

Ez a titok, hogy ennek alárendelték magukat a játékosok. Nagyon boldog vagyok!” – értékelt a Sport1-nek az 53 éves svéd szakember.

Budapest, 2024. június 2. Per Anders Johansson, a győztes Győri Audi ETO KC vezetőedzője (j2), miután csapata 30-24-re nyert a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének fináléjában játszott Győri Audi ETO KC - SG BBM Bietigheim mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban 2024. június 2-án. A Győr hatodik alkalommal nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját.

Per Johansson nem rejtette véka alá, személy szerint neki is fontos volt, hogy elhódítsa a legrangosabb női kézilabda klubtrófeát.

„Mindent beleadtam én is, hiszen benne szeretnék lenni a történelem könyvekben. Vágytam valami nagyra, egy fantasztikus trófeára, ami most sikerült. Ráadásul egy olyan játékoskerettel, amihez még közel sem kerültem. Az elmúlt évtizedeim alatt soha nem dolgoztam még ilyen jó játékosokkal!” – mondta a szezon közben Ulrik Kirkelyt váltó vezetőedző, aki a minap 1+1 éves szerződést írt alá a Győrrel, miközben 2022 óta Hollandia szövetségi kapitányaként is tevékenykedik, s éppen Magyarország ellen vív majd csoportmérkőzést a párizsi olimpián. Előbb azonban a magyaros ünneplésé a főszerep.

„Két pálinkát! Kezdetnek. A barack a kedvencem”

– beszélt már oldott hangulatban a Bajnokok Ligája-győztes győri kézilabdaedző, Per Anders Johansson, aki gyorsan felvette a magyar szokásokat.