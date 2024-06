Kajak-kenu Eb – egy arany és három magyar ezüst a magyarok mérlege

Bragato Giada, a Tiszaújváros 24 éves kenusa az elmúlt években leginkább párosban versenyzett, Európa-bajnoki címet és vb-bronzot is szerzett, de ezúttal 500 egyesben szállt vízre, s ebben a számban is éremszerzésre törekedett. Hatalmas lendülettel indult neki a távnak, amit végig bírt is, igaz, a semlegesként versenyző, fehérorosz Aljona Nazdrova még nála is gyorsabb volt. A befutó szorosan alakult, de

Bragato visszaverte a spanyol Maria Corbera támadását és újabb ezüstöt szerzett.

„Legutóbb 2022-ben mentem 500 egyest nemzetközi versenyen. Érdekes futam volt, belülről nem érzékeltem semmit, de kívülről úgy látszott, hogy a végén még tudtam újítani. Én azt éreztem, hogy kicsit későn jött a holtpont, általában a táv felénél szokott jelentkezni, de most nagyon kitolódott a végére. De nagyon hálás vagyok a szurkolóknak, mert szerintem ők is hozzásegítettek, hogy a bronzból egy ezüstöt tudjak csinálni.” – mondta Baragato.

Férfi K-1 500 méteren Varga Ádám címvédőként szállt vízre, ennek megfelelően is versenyzett. Bár a norvég Gunnar Eide kilőtt a rajtból, Varga hamar reagált és száz méter után átvette a vezetést, s innentől gyakorlatilag már csak a hátát nézhette a mezőny.

A KSI 1000 méteren olimpiai ezüstérmes kajakosa a célig folyamatosan növelte az előnyét és végül mintegy hajóhossznyi előnnyel diadalmaskodott.

„Plusz motiváció volt számomra, hogy most először lehetőségem volt címet védeni valamilyen nemzetközi versenyen. Ami még fontos volt és úgy is álltam hozzá ehhez a pályához, hogy ez az utolsó megmérettetés a párizsi olimpia előtt. Bár még nincs hivatalos csapat, de remélem, hogy benne leszek. Az volt a célom, hogy kihajtsam magam ezen a versenyen, mert ezzel volt egy kis probléma korábban. Úgy érzem, hogy ez sikerült és mellé az eredmény is nagyon jó, úgyhogy elégedett vagyok” – nyilatkozott a 24 éves sportoló.