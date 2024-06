Feszültség a németeknél: nyilvános edzésen ment neki csapattársának a Nationalelf alapembere

Nyitókép: Alexander Hassenstein/Getty Images

Már csak három nap és kezdődik Münchenben a labdarúgó Európa-bajnokság. Az első meccset természetesen a házigazda Németország játssza, Skócia lesz az ellenfele péntek este. A német válogatottnál azonban nem olyan jó a hangulat, mint mondjuk nálunk. Ezt jól mutatja a csapat hétfői edzésén történtek, amit 4000 szurkoló előtt tartottak. Ennyien látták élőben, ahogy összezördülés alakult ki a Real Madrid védője, Antonio Rüdiger és a Borussia Dortmund csatára, Niclas Füllkrug között – idézte a történteket a Sport Bild alapján a Csakfoci.hu.

A hétfői edzésen a tizenhatoson belül, több csapatra osztva, szűk helyen gyakoroltak a játékosok, Rüdiger pedig többször is megfogta, és lehúzta az ellenfél Füllkrugot.

Aztán az egyik ilyen párharc után a támadó a földön maradt, és Rüdigert szidalmazta,

miközben dühösen kiabált Mads Buttgereit edző felé: „Miért nem fújod meg a sípot?!” – vonta kérdőre indulatosan a másodedzőt a csatár. Füllkrug ezután Rüdigerhez ment, lökdösődni kezdtek, és verekedésbe is keveredtek volna, ha Sandro Wagner segédedző nem lép közbe, és nem választja szét a kakaskodókat. A közjáték ezzel nem ért véget. Percekkel később ivószünet következett, ekkor még mindketten feldúltak voltak, Rüdiger gúnyosan tapsolt néhányszor, mire Wagner odament őt megnyugtatni. Füllkrug dühösen elviharzott mellettük, mire Rüdiger inkább külön ment és futott néhány kört a pálya körül.

Mindezt persze a teljes német sajtó is látta, és hírt adott a történtekről. A Bild egyébként hozzátette, hogy Füllkrug és Rüdiger valójában nagyon jól kijönnek egymással, az U-válogatottakból ismerik egymást, Füllkrug például korábban még Rüdigert is azok közé a játékosok közé sorolta, akiket a legjobban csíp a válogatottban. Úgy tűnik, ez a barátság most némi csorbát szenved…

Rüdigerrel amúgy nem jó összekapni, ezt Kevin De Bruyn is igazolhatja.

A német még a Chelsea játékosaként eltörte a Manchester City belga labdarúgójának az orrát a 2021-es BL-döntőn, olyan keményen ütköztek. Rüdiger aztán bocsánatot kért a Twitter-oldalán, kiemelve, hogy nem volt szándékos a mozdulat, amivel kiiktatta ellenfelét.