„A szüleim kikiabáltak a folyosóra, amikor saját focizásomat már nagyon hangosan közvetítettem” – Jászberényi József a Mandinernek

Játszott is? Milyen szinten űzte a labdarúgást?

Természetesen éjjel-nappal fociztam. Több dél-budai és dél-pesti serdülőcsapatban is játszottam, például Csepelen, vagy a Magyar Kábelben, utóbbi pálya helyén jelenleg az Újbuda Center van. Nem is ment rosszul, s mivel mindig magasabb és erősebb voltam az átlagnál, általában középhátvédet vagy erőcsatárt játszottam (akkor még nem így hívták!), de az ifjúsági korba lépve

döntenem kellett: tanulok vagy folytatom a focit. Én az előbbit választottam,

amit egy edzőmnek is köszönhetek, aki a gimnázium első osztálya idején azt mondta, hogy ifjúságiként és felnőttként NB2-nél többre úgyse vihetem, mert nem megfelelő az izomzatom, viszont nem vagyok buta fiú, inkább tanuljak. Nem tudom, igaza volt-e, de tény, hogy a versenyszerű foci véget ért, de a gimnáziumban és az egyetemen (amelynek túlnyomó részét Debrecenben jártam) aztán folyamatosan fociztam, és a legváltozatosabb csapatokban játszottam kis- és nagypályán egyaránt, mindenféle kupákat és érmeket is begyűjtve. A foci pedig remek ismerkedési lehetőség is volt, hiszen ez a férfiak közös nyelve, s ha jól focizol, akkor eleve van egy elismertséged a többiek körében. Utoljára csapatban még a COVID előtt fociztam, most már csak a kisebbik, 11 éves fiammal játszunk néha különféle dühöngőkben. Nagyon szeretem őt megtanítani egy-egy cselre vagy lövésre – igen, ez is az apák dolga, és az is, hogy elégedetten mosolygok, amikor hallom, hogy a FIFA 2023-as meccseit játék közben közvetíti.

Forrás: Ficsor Márton / Mandiner

Néha azért a videókban közéleti-politikai kérdések is előkerülnek. Mi alapján dönti el, hogy egy adott témáról videót készít?

Ebben kifejezetten az intuíciókra hagyatkozom. Elképzelem, hogy érdekli-e majd az embereket, amiről beszélek, különösen azt a kört, amelyet leginkább meg akarok szólítani. Ezek azok az emberek, akiknek fontos a nemzeti érzés, s hisznek abban, hogy vannak közös, nemzeti feladataink és megélhetjük együtt a közös örömöket – ebben az értelemben „egy vérből valók vagyunk”. Voltaképpen a sport ezt is jelenti nekem, legmélyebb értelmében: egy remek eszköz arra, hogy a posztmodern társadalomban közös élményeket éljünk át, kicsit kilépve a tér, az idő és a megosztó világnézetek világából…