A gyerekkori játszótárssal, Szoboszlai Dominikkel Eb-re készülő Bolla Bendegúz a Mandinernek: Benne van a zsigereinkben

Lépésről lépésre haladtam mindig a korosztályos nemzeti együttesekben. Ez a klubkarrieremre is elmondható: bejártam az NB III-at, NB II-t, NB I-et, aztán sikerült külföldre igazolnom. Azt gondolom, most is jó lépcsőfok lesz a Rapid Wien, amellyel még az Európa-bajnokság előtt sikerült megkötnöm a szerződést. Összességében boldog vagyok! Örülök, hogy a válogatottban egyre több lehetőséget kapok Marco Rositól. Jobban ki tudok nyílni, meg tudom mutatni az igazi kvalitásaimat. Remélem, az Eb-n még jobb leszek!

Hároméves szerződést írt alá az osztrák első osztályú bécsi zöld-fehér csapattal. Érdemes volt az Európa-bajnokság előtt elköteleznie magát?

Megnyugvást ad, örülök neki, hogy megvan a szerződés, mert így tiszta fejjel tudok koncentrálni az Eb-re.

És az mennyire bántja, hogy az angol Wolverhampton Wanderersben nem kapott esélyt, kölcsönadták kétszer is Svájcba?

Nem bánt, de erről nem akarok semmit mondani. Elmúlt, lezárult. Azért fogok dolgozni, hogy a jövőben még legyen ilyen esélyem odakerülni. Most ez így alakult, nem vagyok elkeseredve, de szeretném lezárni.