Magabiztosan várja a Bl-döntőt a Real Madrid – Modric elmondta, mennyi esélyük van a győzelemre

Nyitókép: MTI/AP-PA/Martin Rickett

„Megvan bennünk a kellő önbizalom, hogy a legjobb teljesítményünket nyújtsuk!” – jelentette ki a Bajnokok Ligája szombati döntőjét felvezető sajtótájékoztatóján Carlo Ancelotti, a Real Madrid trénere. Az olasz mester edzőként ötödik Bl-győzelmére készül (kettőt az AC Milan edzőjeként, kettőt a Real Madriddal nyert, és a milánói egyesülettel játékosként is nyert két Bl-serleget), a mellette helyet foglaló csapatkapitány,

Nacho, és az aranylabdás Luka Modric azonban még őt is felülmúlná, ha nyernének, hiszen mindketten ötször nyertek eddig.

Az M4 beszámolója szerint az olasz mester kiemelte, muszáj is, hogy meglegyen, hiszen ez az idény legfontosabb meccse. Ancelotti úgy fogalmazott, „Nagyon tiszteljük az ellenfelünket, megfelelő a hozzáállásunk a mérkőzéshez, reméljük, minden jól alakul számunkra. Örülök, hogy itt lehetek a döntőben. Nem először vagyok itt, és remélem, nem is utoljára”. A Real Madrid edzője megerősítette, hogy amint korábban elmondta, az idény jó részében sérült, és a válogatottnak sem kellő Thibaut Courtois kezd majd a döntőben, annál is inkább, mert az idényt gyakorlatilag végigvédő Andrij Lunin influenzás lett.