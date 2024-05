A BL-döntőn védeni fog, hazájának nem kell

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Kihagyja a nyári labdarúgó Európa-bajnokságot a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-döntőre készülő Real Madrid-kapus, Thibaut Courtois, ugyanis a belga futballválogatott élére tavaly kinevezett Domenico Tedesco nem számít rá, ráadásul úgy, hogy a szövetségi kapitány a lehetséges 26 helyett csak 25 játékost hívott meg. A kapusok között Koen Casteels (Wolfsburg), Mats Sels (Nottingham Forest) és Thomas Kaminski (Luton Town) van a keretben.

A lila-fehér klub vezetőedzője, Carlo Ancelotti a napokban bejelentette, hogy

Courtois áll a kapuba a dortmundiak ellen a szombati BL-döntőben.

A Belga Királyi Labdarúgó-szövetség (RBFA) közölte, a meghívott válogatott játékosok jövő péntekig érkeznek meg a tubize-i edzőtáborba, majd Montenegróval és Luxemburggal játszanak felkészülési mérkőzést az Eb előtt a brüsszeli Baldvin király Stadionban. Belgium az Európa-bajnokságon az E-csoportban Romániával, Szlovákiával és Ukrajnával szerepelnek egy négyesben.

A képességei alapján ott lenne a helye Courtois-nak a legjobbak között a nemzeti csapatban is, ez nem is vitás. Vannak azonban szituációk az életben – így a sportban is –, amikor nem mindig számítanak a kvalitások. No, ez egy ilyen helyzet.

A spanyol bajnokcsapat kapusa még tavaly nyáron összeveszett Tedescóval,

mert az akkor sérült Kevin De Bruyne hiányában azt beszélték meg, hogy az Ausztria és az Észtország elleni mérkőzések egyikén Romelu Lukaku, a másikon a kapus lesz a csapatkapitánya, ám miután az osztrákok ellen a csatár viselte a karszalagot, a Real Madrid játékosa megsértődött és elhagyta a válogatottat. Bár Courtois fél évvel később elnézést kért tettéért, a Tedescóval való viszonyán ez sem javított, illetve az sem, hogy tavaly súlyos sérülést is szenvedett, amelyből csak a közelmúltban tért vissza – írja a Nemzeti Sport.