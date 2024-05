Két liverpooli sztárt is vinnének a szaúdiak a nyári átigazolási időszakban

Kép forrása: Peter Byrne/PA Images/Getty Images

Két liverpooli sztár is Szaúd-Arábiában köthet ki a nyáron, írja a Guardian; Mohamed Szalah és Alisson Becker a Saudi Pro League nyári átigazolási célpontjai között szerepelnek. A szaúdi klubok, amelyeket az állami Közberuházási Alap támogat, már korábban is nagynevű játékosokat szerződtettek európai kluboktól (Neymar, Ronaldo, Firmino, hogy néhányat említsünk), és ezt idén is szeretnék folytatni.

A szaúdiak úgy vélik, hogy van esélyük Szalahot a ligába csábítani, bár a Liverpool továbbra is ragaszkodik az egyiptomi klasszisához.

Szalah szerződése 2025-ig szól, így ha pénzt szeretnének belőle csinálni a liverpooliak, még most kell értékesíteniük.

Nem Szalah és Alisson lennének az elsők, akik a Mersey-partról Szaúd Arábiába tennék át a székhelyüket, ugyanis tavaly nyáron a brazil Fabinho és az angol válogatott és a Liverpool csapatkapitánya, Jordan Henderson is elhagyta a vörösöket, hogy a Saudi Pro League-ben játszhasson.

A jelentős ajánlatok ellenére azonban a Liverpoolnak nem áll szándékában eladni Szalahot vagy Alissont ebben az átigazolási időszakban. Mindkét játékos jelezte, hogy nem akarják elhagyni az Anfieldet, és a Liverpool is nagyra értékeli őket.