Ez igen! A válogatottsági rekorder, Dzsudzsák Balázs 37 évesen még mindig tud meglepetést okozni

Nyitókép: Facebook/DVSC

***

Dzsudzsák Balázs elnyűhetetlen. A DVSC csapatkapitánya 37 évesen is nagy hasznára van a nemzetközi szereplést ismét kivívó hajdúsági csapatra. A 109-szeres válogatott szélső, manapság inkább középpályás a szezonban 38 meccsen 8 gólt és ugyanannyi gólpasszt tett a közösbe, de nem csak emiatt emelkedik ki a Debrecenből és a magyar mezőnyből.

A svájci központú Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES)legfrissebb elemzésében azokat a mezőnyjátékosokat állította sorrendbe, akiknek teljesítménye a legnagyobb hatással volt a 2023/24-es szezonban (most impactful players of the season). A játékosok pontjait a futballisták hat játékterületen nyújtott teljesítményének

– védekezés a földön, az ellenfél térfelére adott passzok, az ellenfél sikeres átjátszása, helyzetek kialakítása, befejezés, sikeresség a légi párbajokban -,

a bajnoki perceknek és az eredményeknek a figyelembevételével számították ki. A CIES a magyar bajnokságra is elkészítette a számításokat, kiderült tehát, hogy ezen elemzések alapján mely játékosok számítanak a magyar bajnokság legjobbjainak, azaz kik gyakorolták a legnagyobb hatást a meccsekre a pontvadászatban – vette észre a dvsc.hu. Nem véletlen, hogy a debreceniek böngészték előszeretettel a statisztikát, ugyanis Dzsudzsák Balázs összesítésben az előkelő 4. helyen áll, a magyar játékosok között a legjobb!