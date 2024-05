Dárdai kőkemény üzenetet küldött Rossinak

Nyitókép: Facebook

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a védő Dárdai Márton helye biztosnak tűnik a keretben, de április eleje óta a bátyja, Dárdai Palkó is olyan teljesítményt nyújt a Hertha színeiben, amely figyelemre méltó. Hozzáteszik: Dárdai Palkó legutóbb a testi épségét sem kímélve szerzett gólt a Hertha meccsén, és a 25 éves szélső, támadó középpályás április óta nagyszerű formába lendült:

az elmúlt öt bajnokiján három gól és két gólpassz fűződött a nevéhez, ami mellett átlagban 1,6 kulcspasszt is kiosztott.

Hangsúlyozzák: összességében 21 tétmeccsen hat gólja és négy gólpassza van ebben az idényben, amiből jól látszik, hogy valóban az elmúlt bő egy hónapban javult fel látványosan a játéka. A június közepén kezdődő németországi Európa-bajnokság előtt a lehető legjobbkor lendült bele, és erre akár Marco Rossi szövetségi kapitány is felfigyelhet, írják.

Ami biztos: nyílt némi mozgástere Rossinak, hiszen az UEFA nemrég arról döntött, hogy 23 helyett 26 játékos nevezhető, tehát hárommal több futballistát vihet magával a tornára.

Dárdai Palkó eddig egyszer volt válogatott,

írják, 2022 novemberében még a Fehérvár játékosaként debütált a Görögország ellen 2-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen. Rossi azóta nem hívta, de tegyük hozzá, erre nem is volt sok lehetősége: 2023 tavaszán az NB I-ben a kiesés ellen harcoló Fehérvárból Fiola Attila és Loic Nego is csak a korábbi érdemeire tekintettel lehetett válogatott, majd miután Dárdai tavaly nyáron a Herthába igazolt, szeptemberben meg is sérült.

Dárdai Pált kétszer kellett műteni, idén januárban tért vissza a pályára, amikor ezt nyilatkozta:

„Még mindig az a célom, hogy ott legyek az Eb-n a magyar válogatottal.

A szezon második felében mindent bele fogok adni ezért. Nagyon jól tudom, hogy az edző csak olyanokat hív be, akik játszanak a klubjukban. Először tehát vissza kell kerülnöm a kezdőbe.”

Nem a levegőbe beszélt.

Most Rossin a sor, aki a márciusi két válogatott meccsen nem volt teljesen elégedett a támadójátékkal, az Egyesült Államokban eredményesen futballozó Gazdag Dánielt pedig élesen bírálta is: vajon Dárdai Palkó teljesítménye elég lehet a kerettagsághoz az Eb-n? – teszik föl a költői kérdést.