A Vasas korábbi játékosa és vezetőedzője gáncsolhatja el a Győri ETO-t az NB I kapujában!

Nyitókép: Schindler Szabolcs mentheti meg a Vasast kieséstől Fotó: vkla.hu

Ismert: az NB II utolsó előtti játéknapjának csúcsrangadóján a Győri ETO 3-2-re legyőzte a Vasast, amellyel kétpontos előnyre tett szert a nagy rivális előtt. Ennek köszönhetően az angyalföldiek hiába gőznék le vasárnap a Soroksárt, a Rába-partiaknak már egy döntetlen is elég lesz a feljutáshoz.

Csakhogy...

Borbély Balázs együttese a tavasszal remek formát mutató Ajkához látogat, amelynek szakmai munkáját ugyan már októberben átvette Schindler Szabolcs, akinek igazán a tavaszi idény kezdetére teljesedett ki a munkája: a Veszprém megyeiek az első tíz fordulóban 26 pontot gyűjtöttek, és ezzel magabiztosan maradtak a másodosztályban.

Cseppet sem mellékesen: az ajkaiak szakvezetője ezer szállal kötődik Angyalföldhöz, Vasas-nevelés, az élvonalban játszott is piros-kékben, később vezetőedző is lett a Fáy utcában, sőt, jelenlegi klubja előtt is a tizenharmadik kerületiek NB III-as csapatát trenírozta. Éppen ezért

biztosak lehetünk benne, hogy presztízst csinál abból, hogy minden segítséget megadjon a Vasasnak, azaz bravúrgyőzelmet érjen el az ETO ellen.

Ráadásul a szakvezető az nso-nak elmondta: azért is fontos a siker, mert „egyáltalán nem mindegy, hányadik helyen fejezzük be a bajnokságot. A srácokat mindig motiválja a televíziós közvetítés, sikerült győzni a bajnok Nyíregyháza ellen is, hasonló koncentráltságot várok el az utolsó mérkőzésen is.”

Lipcsei Péter és a Soroksár nem adja meg könnyen magát Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Érdekes mérkőzésre kerül sor az Illovszky Rudolf Stadionban is, hiszen azon kívül, hogy a hazaiaknak mindenképpen győzniük kell a Soroksár ellen, a pikantériát az adja, hogy az ellenfél szakvezetője Lipcsei Péter, akiről köztudott, hogy számos sikert ért el közösen Gera Zoltánnal a Ferencvárosban, ráadásul jóban is van a piros-kékek szakvezetőjével.

Lipcsei szintén az nso-n árulta el: bármilyen jóban is vannak egymással,

bármennyire is kedveli Gerát, „semmiféle ajándékra nem számíthat tőlünk!”

– Szó sincs arról, hogy direkt a tartaléksort küldeném pályára – folytatja a Soroksár vezetőedzője – már csak azért sem, mert, annak függvényében, hogy az első tíz között hányadik helyen végzünk, a prémium összege ennek arányában emelkedik. És akkor még nem beszéltem a fő hajtóerőről, a sportszerűségről, arról, hogy egy sportember nem teheti meg, hogy ne adja ki magából a legtöbbet!”