Mi történik? – Dárdait nem menesztették a Herthától, mégis a lehetséges utódjával tárgyal a klub

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

A Hertha BSC szurkolóit nagyon feldühítette a hír, miszerint a klub új edzőt keres – és a hírek szerint már talált is. A Magyar Nemzet a sport.de cikkére hivatkozva arról számolt be, hogy a berlini egyesület már meg is kezdte a tárgyalásokat Dárdai Pál utódjelöltjével, Kosta Runjaiccsal, aki legutóbb a lengyel Legia Warsawa vezetőedzője volt, ahonnan épp kedden menesztették. A szakember korábban a Kaiserslauternnél és a Duisburgnál is dolgozott.

Mindez azért meglepő, mert Dárdai Pált nem menesztette a Hertha

– azaz a klub valószínűleg úgy döntött, nem hosszabbítja meg a magyar szakember nyáron lejáró szerződését. A Magyar Nemzet szerint a klubvezetés azért döntött így, mert Dárdai a Hertha BSC Paderborn elleni meccse előtt rendezett sajtótájékoztatón egy újságíró kérdését követően szó nélkül elhagyta a termet.

A magyar edző korábban sérelmezte, hogy Steffen Rohr, a Kicker újságírója a Hertha gyengébb meccseit követően azt írta, nincs koncepciója a csapatnak, és az említett sajtótájékoztatón is jelezte, hogy neki nincs mit mondania. Az újságíró ennek ellenére ismét kérdezett tőle, ezért távozott a teremből, ami miatt a Hertha vezetése is felelősségre vonta, és a német sajtótól is kemény bírálatot kapott; többek közt hisztis gyereknek nevezték.