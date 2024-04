Magyar jelölt is volt, de Djokovics, Bellingham és Bonmati vitte el a show-t

Nyitókép: Novak Djokovics ötödször lett első Fotó: MTI/AP Manu Fernández

Bármilyen meglepő, Novak Djokovics 2024-ben még egyetlen trófeát sem nyert, ám 2023-ban tarolt: megnyert három Grand Slam-tornát, az Australian Opent, a Roland Garrost és a US Opent, egyedüli csúcstartóvá vált a GS-sikerek számában a férfiaknál, és beállította Margaret Court rekordját a 24.-et elérve. Párizsban megszerezte karrierje 40. mestertorna-győzelmét, novemberben a hetedik ATP-világbajnoki címét, és nyolcadik alkalommal zárta az évet világelsőként.

Az aranylabdás Aitana Bonmatí a spanyol válogatottal világbajnok, a Barcelonával BL-győztes és spanyol bajnok lett Fotó: MTI/AP/Manu Fernández

A női első, Aitana Bonmatít már régóta a legjobb női futballisták között tartják számon: 2023-ban – pályafutása során először – Aranylabdát is kapott. Nem véletlenül: a spanyol válogatottal világbajnoki címet szerzett és a vébé legjobb játékosának is megválasztották. Klubszinten is tarolt: a Barcelonával megnyerte a Bajnokok Ligáját és a spanyol bajnokságban is aranyérmes lett.

Ezzel együtt kisebb meglepetést keltett, hogy a spanyol női labdarúgó-válogatott az „Év csapata” díjat is elhódította, amely a világbajnokságon tarolt, és teljesen megérdemelten lett – története során először – a világ legjobb női együttese.

Az „Év áttörése”-díjat a Real Madridnál rövid idő alatt alapemberré váló, még mindig csak 20 éves Jude Bellingham kapta, aki többek között a következőket nyilatkozta:

„A szurkolók és a csapattársak is rengeteget segítettek abban, hogy hamar beilleszkedjek Madridban. Örülök, hogy inspirálhatom az embereket, nem vagyok tökéletes, de igyekszem példaképhez méltón viselkedni”

A Nemzeti Sport tudósításából kiderül, hogy „Az Év fogyatékossággal élő sportolója” díjra esélyes volt aranyérmes paralimpikon atlétánk, Ekler Luca is, ám szoros versenyben a holland kerekesszékes teniszezőnő, Diede de Groot lett az első.

A LAUREUS-GÁLA 2024-ES DÍJAZOTTJAI

Az Év férfi sportolója: Novak Djokovics (szerb, teniszező)

Az Év női sportolója: Aitana Bonmatí (spanyol, labdarúgó)

Az Év csapata: Spanyolország női labdarúgó-válogatottja

Az Év áttörése: Jude Bellingham (angol, labdarúgó)

Az Év visszatérője: Simone Biles (amerikai, tornász)

Az Év fogyatékossággal élő sportolója: Diede de Groot (holland, kerekesszékes teniszező)

Az Év extrémsportolója: Arisa Trew (ausztrál, gördeszkás)

Az Év sportjószolgálati díja: Rafa Nadal Alapítvány (Rafael Nadal teniszező alapítványa több mint ezer spanyol és indiai szegény gyereknek nyújt segítséget)