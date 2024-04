Leesett az edző álla: a 15 éves magyar úszótehetség 12 másodperccel verte Hosszú Katinkát az ob-n

A 9. osztályos gimnazista Jackl Vivien nem a semmiből robbant be, hiszen egy ideje Egerszegi Krisztina utódjaként emlegetik, és bár egyéni rekordja eddig 4:40.66, volt edzője, Kocsis Márta már 2023 szeptemberében megjósolta, hogy kivívja majd az olimpiai részvétel jogát, ám ilyen időeredményre még ő sem számított. „A szintet szerettük volna, a füzetembe 4:37.8-at írtam,

arra gondoltam, jó esetben 4:37.5 lesz… Hogy ez honnan jött… Nem tudom… Még vissza kell néznem a versenyt. Néztem, de nem láttam, ez miként jött össze”

– fogalmazott a döntőt követően Jackl Vivien trénere.

Íme a döntő videón!

A Nemzeti Sport időközben kiszámolta, hogy Jackl Vivien döntőbeli eredménye az elmúlt két évtizedben egy olimpiai bronzérmet, két világbajnoki arany-, egy-egy ezüst- és bronzérmet, valamint négy Európa-bajnoki arany- és öt ezüstérmet ért volna. Ez is óriási dolog, de itt van még néhány tény, amelyek fényében mé értékesebbnek tűnik a tatabányai sportoló eredménye.

az ideje új junior Európa-csúcs, csaknem négy másodperccel döntötte meg a 2019 óta fennálló rekordot,

majdnem hat másodpercet javított a korábbi legjobbján (4:40.36), amivel tavaly Belgrádban junior Európa-bajnok lett,

megdöntötte Risztov Éva 2002 óta érvényes korosztályos (17 évesek) rekordját, ami annak idején felnőtt Eb-ezüstöt ért,

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics örökranglistáján Jackl ideje az előkelő 196. helyet foglalja el.

Az ifjú bajnoknőnek természetesen Telegdy-Kapás Boglárka és az Iron Lady is szeretettel gratulált a csodálatos eredményhez.

Hosszú Katinka is gratulált a 15 éves szupertehetségnek

Győzelmét követően Jackl Vivien is elmondta, valóban az olimpiai A szint volt a cél, de ilyen eredményre még ő sem számított. „Ez nagyon durva számomra és még nem sikerült felfognom... nem tudom tényleg, hogy sikerült! ...” – fogalmazott az ifjú tehetség. Jackl Vivien a verseny előtt még szerényen úgy nyilatkozott, hogy még nem is gondolt az olimpiára, mivel ő még nem is az ifi, hanem a serdülő korosztályhoz tartozik, neki az ifi Európa-bajnokság lenne az év fő versenye.