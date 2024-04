Itt a bizonyíték: Hosszú Katinka tényleg visszatér!

Több mint másfél év és egy gyermekáldás után újra versenyen áll majd rajtkőre Hosszú Katinka: a 34 éves úszó jelentkezett az országos bajnokságra. Az április 9. és 12. között a Duna Arénában rendezendő eseményen három számban is megméreti magát klasszisunk, aki 200 és 400 méter vegyesen és 100 méter pillangón nevezett. A róla elnevezett Iron Swim SE kiválósága az újabb bajnoki érmek mellett az idővel is versenyez majd, egyelőre nem rendelkezik olimpiai szinttel.

Nem adta fel

Hosszú Katinka legutóbb a 2022-es OB-n indult, akkor két arany- (400 vegyes, 200 pillangó) és két ezüstérmet (200 vegyes, 100 pillangó) szerzett. Abban az évben még 4. és 7. lett a budapesti világbajnokságon, 8. az Európa-bajnokságon, ahol a gyorsváltóval bronzérmet szerzett. Augusztusban férjhez ment edzőjéhez, Gelencsér Mátéhoz, 2023 márciusában bejelentette, hogy babát vár, augusztusban megszületett első gyermeke, Kamília. Két hónappal a szülés után elkezdte a ráhangoló edzéseket, majd még szakmai körökben is kétségbe vonták, hogy képes lesz profi szinten teljesíteni. A spanyolországi edzőtáborozása kapcsán olyan kritika is napvilágot látott, miszerint állami támogatással nyaral a családjával, ám ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla: teljes elánnal belevetette magát a munkába.