Hajdú B. István a Mandinernek: Megjósolhatatlan, de előre haladok, nem hátra!

„Egy komplikált műtét után lábadozom, jól vagyok” – kezdte a Mandiner megkeresésére a legfontosabbal a Prima Primissima, Szepesi-, Feleki- és Knézy-díjas újságíró, aki lapunkon keresztül üzent.

„Köszönöm szépen mindenkinek az aggódást, az engem kezelő orvosi és nővéri stáb, a műtősök áldozatos munkáját! A legmagasabb színvonalú ellátást nyújtották a számomra.

Nagyon jólesik, hogy az embereket érdekli a sorsom, erőt ad.

Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy azért javulok, de tényleg sokkal jobb, hogyha a gyógyulásom érdekében ezt nem egyesével mondom el mindenkinek.”

Az aranyköpéseiről is elhíresült,számos magyar olimpiai bajnoki címet és világversenyt közvetítő kommentátort természetesen a szakmai munkájáról is megkérdeztük. Egyelőre a gyógyulásra koncentrál, dolgozni akkor akar, ha a tőle és saját magától is elvárt szinten lesz képes teljesíteni.

„Akkor fogok visszatérni, ha százszázalékos egészségi állapotban leszek. Abban az esetben fogok bármit csinálni.

Úgy nem szeretnék dolgozni, hogy a saját teljesítőképességem ötven százalékát tudom egy közvetítésben vagy akár csak egy hangalámondásban nyújtani.

Ennek az ideje pillanatnyilag megjósolhatatlan, de előre haladok, nem hátra!” – mondta a Mandinernek Hajdú B. István.

Korábban a július második felében kezdődő párizsi olimpiát jelölte meg a visszatérésének dátumaként, de hallva és ismerve elszántságát, elkötelezettségét,a június közepén rajtoló, a magyar válogatott részvételével zajló labdarúgó Európa-bajnokságon sem lenne meglepő a szerepvállalása.