Ezzel a gyakorlattal nyert bronzérmet a tornász Európa-bajnokságon Mészáros Krisztofer (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/EPA/Erdem Sahin

Bronzérmes lett a Riminiben zajló torna Európa-bajnokságon talajon Mészáros Krisztofer – közölte honlapján a Magyar Torna Szövetség. A Győri AC tornásza elsőként mutatta be gyakrolatát a talaj döntőjében, 14.600 pontot kapott, ráadásul az elején sokáig vezetett is, végül harmadikként zárt. A cikk szerint Mészáros jó formában érkezett az Eb-re, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy egyéni összetettben is nagyon közel volt a dobogóhoz, ott végül ötödikként végzett, így ez lett élete legjobb helyezése kontinensviadalon egyéni összetettben.

Íme a bronzérmet érő gyakorlat videón!

A fiatal sportoló minden bizonnyal részt vesz a párizsi olimpián, az indulási jogot a tavalyi antwerpeni világbajnokságon szerezte meg. Korábban állt már kontinensbajnoki dobogón, hiszen 2022-ben Münchenben, ugyancsak talajon ezüstérmes volt, élete első Eb-érmét pedig 2020-ban szerezte, amikor a csapattal harmadik lett. A férfi torna hazai történetét tekintve azt megelőzően talajon Gál Róbertnek (2005. Debrecen) és Guczoghy Györgynek (1983. Várna, 1987. Moszkva) volt Európa-bajnoki bronzérme.

Riminiben a brit Luke Whitehouse lett az aranyérmes, az olimpiai és világbajnok izraeli Artem Dolgopyat pedig az ezüstérmes. Az eredményhirdetést itt tekinthetik meg.

Mészáros Krisztofer a döntőt követően úgy fogalmazott, „Nagyon boldog vagyok, és nagyon bíztam benne, hogy nem megyek haza érem nélkül. Úgy álltam ehhez a talajdöntőhöz, hogy nem véletlenül kerültem ide, és tudtam: nagyon magas a kiinduló pontszámom, ha megcsinálom a gyakorlatot, jó eredményt tudok elérni. És sikerült is első szólítottként jó gyakit csinálnom, ezzel talán kis nyomást is helyeztem a többiekre. Nagyon örülök a bronzéremnek, persze amikor odamentem edzőhöz, Robi bához, ő azt mondta, ha még egy sorba beleállok, enyém lehetett volna az aranyérem. Bízom benne, hogy eljön majd az az időszak is.

Ugye az egyéni összetettben csak kettő és fél tizeddel maradtam le a dobogóról, úgyhogy ez az érem mindenképpen kárpótol.

Két napja még inkább bánatot jelentett az az 5. hely, de mostanra átgondoltam mindent, és rájöttem, hogy ez is mekkora öröm, hiszen többször is le kellett állnom a felkészülés során. Teljesen el is engedtem a szerdai napot, így tudtam csak a talajra koncentrálni. A mai napom nagyon jól telt, kipihenten ébredtem, reggeli után mocorogtam kicsit a konditeremben, aztán 12 előtt ebédeltem kicsit, majd pihentem, 14 órakor ebédeltem egy második kis adagot, aztán jött a verseny. Őszintén szólva nem izgultam a gyakorlatom előtt, nekem az Eb legnehezebb része az volt, amikor ott ültem, és végignéztem a többiek gyakorlatát, akkor izgultam igazán. Most talajon van Eb-ezüst és Eb-bronzérmem is, remélem, rövidesen megszerzem hozzá az aranyat is, és akkor meglesz a teljes éremkollekció.”.

Szűcs Róbert, válogatott vezetőedzője, Mészáros edzője pedig így nyilatkozott, „Izgalmas döntőn vagyunk túl. Nagyon boldog vagyok, és lehetett volna fényesebb is az érem, de a legfontosabb, hogy az olimpia előtt dobogós helyen végzett Krisztofer, ez nagy löketet ad neki. Egyéni összetettben is közel volt az éremhez, de a talaj kárpótolt. Most úgy néz ki, hogy ez a szer a legerősebb, igaz, mi minden szerre készülünk. Ez a gyakorlat egy kicsit még nyers, még nincs annyira „beversenyezve”, de ennek magasabb a kiinduló pontszáma, mint a müncheni ezüstérmes gyakorlatnak. Dolgozunk tovább. A kiinduló ponton már nem fogunk változtatni az olimpiáig, a kivitelen viszont kell pontosítani még„.