Dárdai Pál 25 millió eurót kért a Herthától - mégis marad Berlinben?

Nyitókép: Ullstein bild via Getty Images

Komoly mínuszt termelt az utóbbi években a Hertha Berlin, amely tavaly kiesett a német első osztályból. Emiatt a fővárosiak brutális költségcsökkentésbe vágtak bele tavaly, a nagyobb fizetéssel rendelkező játékosokat kisöpörték a keretből, és egy új, megfiatalított csapattal vágtak neki a Bundesliga 2-nek. Ez persze azzal is járt, hogy a Hertha nem tartozik a feljutásra esélyes klubok közé. Cerébe viszont az egyesület hosszú idő után pénzügyileg egyenesbe került. Sőt, 70 millió eurós (27,5 milliárd forint) megtakarítást könyvelhetett el az idény során – írja a Goal.

A Hertha BSC magyar edzője, Dárdai Pál a csapat múlt vasárnapi, Karslruhe elleni meccsét felvezető sajtótájékoztatóján meg is szólalt a profit hallatán.

„Huszonöt millió eurót már berendeltem, amit szeretnék elkölteni, befektetni a nyáron új játékosokra”

– viccelődött Dárdai a Tagesspiegel cikke szerint. A berliniek végül 3–2-es vereséget szenvedett az egyik legfőbb riválisa ellen a hétvégén, így szinte biztos, hogy az idén már nem jutnak vissza az első osztályba. A kérdés most az, kivel folytatják a munkát a kék-fehérek a nyártól. Noha a hírek szerint a csapat egyöntetűen azt szeretné, ha a magyar edző ülne a kispadon a következő idényben is, a vasárnapi vereség után ismét szárnyra kaptak a találgatások, hogy vajon Dárdai marad-e az edző. Erről maga a szakember is beszélt a karlsruhei vereség után.

„Egyéves szerződésem van. Az a megállapodás, hogy a szezon végén leülünk beszélni. Ez pedig azt jelenti, hogy a klubnak más edzőket is számba kell vennie. Nem egy, hanem több jelöltet. Ez teljesen normális, mert ha én nem maradok, akkor másnak kell leülnie a kispadra” – nyilatkozta Dárdai a Sky érdeklődésére. A német sajtó az elmúlt napokban a magyar tréner lehetséges utódaként a Freiburg második csapatát irányító Thomas Stamm, valamint a karlsruhei Christian Eichner nevét dobta be a köztudatba. A Bild szerint ugyanakkor Christian Fiel, a Nürnberget irányító 44 éves szakember neve is felkerült a Hertha listájára. Vele kapcsolatban annyi a bökkenő, hogy neki 2025 nyaráig szerződése van, tehát ki kellene őt vásárolni.

Dárdai Pál először 2015 és 2019 között edzette a Herthát, majd 2012-ben is a klub vezetőedzője volt. Harmadik időszakát tavaly áprilisban kezdte a csapat kispadján, de viszonya megromlott a vezetőséggel és egyelőre nem hallani olyan híreket, hogy meghosszabbítanák a nyáron lejáró szerződését.