Vérre menő női röplabda – kiszúrták a nyíregyházi játékos szemét (FOTÓ)

Fotó: Instagram/Nina Kocić

Sportszerűséggel nehéz lenne vádolni a MÁV Előre női röplabdacsapatát: a keddi, Fatum-Nyíregyháza elleni székesfehérvári Extraliga-negyeddöntő után a nyírségiek kifakadtak, miután dartsnyilakkal dobáltak szét a hazaiak a fotóikat. A vendégek játékosa, Nina Kocić közösségi oldalán nem is titkolta felháborodását.

„Kérdezem a röplabdaközösséget, ez mennyire tartozik hozzá a sporthoz? És a Magyar Röplabda Szövetséget, hogy mi jöhet még? Csendben kéne ezt tűrnünk?

Valaki megmagyarázná, miért zavarom őket ennyire, hogy célpontjuk lettem? Pontosabban, hogy miért szúrták ki a szemem dartsnyilakkal?”

– áll az Instagram-bejegyzésben.

„Teljes mértékben elutasítjuk a fenti magatartást, elhatárolódunk a játékosok személyét, jellemét sértő cselekménytől, agressziótól, egyúttal

teljes mellszélességgel kiállunk játékosaink személyiségi jogainak, fizikai és mentális egészségének megóvása mellett.

Panasszal éltünk a Magyar Röplabda Szövetségnél az eset után, akik biztosítottak, hogy kivizsgálják az esetet. Álláspontunk szerint az eset súlyos etikai szabályokat sért, és a magyar röplabdázás szellemiségével összeegyeztethetetlen” – nyilatkozta Dr. Mohácsi Máté, a klubot működtető Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A MÁV Előre hivatalos közleményt adott ki az eset után: „Klubunk átfogó belső vizsgálatot indít az incidenssel kapcsolatban, ahogyan annak ügyében is, miként juthattak be illetéktelenek a csapat privát öltözőjébe, ahol belső szakmai információk is találhatók” – áll az M4 Sporton megjelent cikkben.

„A legtöbb csapatnál előfordulnak hasonló motivációs módszerek. Nem állt szándékunkban bárki érzéseit megbántani.

Gondolatban és fizikailag sem ártottunk senkinek és álmunkban sem gondoltuk, hogy kijut az öltözőből.

Sajnáljuk, hogy ez a helyzet kellemetlenül érinti a Fatum-Nyíregyháza játékosait, de a szezon után szívesen meghívjuk őket egy barátságos dartsmeccsre, ahol tisztázhatjuk a nézeteltéréseket” – fogalmazott Pallag Ágnes, a MÁV Előre Foxconn csapatkapitánya.

A találkozót egyébként a székesfehérváriak nyerték, akik így 3–2-es összesítéssel jutottak tovább az Extraligában.