Könnygáztól a viperákig, itt a top 5 szurkolói balhé a közelmúltból

Több szemtanú is arra hívta fel a figyelmet, hogy az ETO Parkban szlovák feliratú ruhákban voltak a szekusok. A Sportálnak panaszkodott egy neve elhallgatását kérő szemtanú, aki szerint már jó ideje Szlovákiából jár át 10-20 fős biztonsági gárda a mérkőzéseikre, tomfával, viperával felszerelkezve. A lap úgy értesült, hogy szurkoló és biztonsági ember is megsérült a hétfői összecsapásban.

Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, egy férfit szállítottak a helyszínről súlyos sérülés miatt stabil állapotban kórházba.

A győri drukkerek a szlovákiai klubtulajdonos Világi Oszkártól követelnek magyarázatot, aki az ETO mellett a dunaszerdahelyi DAC-nak is a vezére. Hogy mi vezetett a balhéhoz, azt továbbra sem tudni, a klub csupán egy semmitmondó közleményt adott ki, amelyben azt közli, hogy kivizsgálja az esetet. Közben az ETO Baráti kör is kiadta a maga közleményét, amely komolyabb hangvételű. A drukkerek azonnali állásfoglalást kérnek a klubtól, valamint azt, hogy mondják fel a biztonsági szolgálat jogviszonyát és választ akarnak arra is, hogyan, miért és milyen munkát végez a cég. Követelik a szolgálatot teljesítő személyek örökös kitiltását a stadionból, illetve hogy a klub azonnali hatállyal tegyen rendőrségi feljelentést az elkövetőkkel szemben. A győri botránynak biztosan lesznek még utóhatásai.

A magyar pályákon az utóbbi években, évtizedekben nagyon ritkán fordultak elő hasonló atrocitások. Összeszedtük az elmúlt esztendők top 5 szurkolói balhéit. Az ultrák manapság már általában a stadionokon kívül vezetik le az egymás elleni feszültségüket. A februári Újpest–Fradi meccs előtt nem sokkal a Szusza Ferenc Stadion vendégszektora mögött volt verekedés. Az Újpest szurkolói az aréna mögötti edzőpálya felől támadtak a ferencvárosiakra.

Történt pár ütésváltás, de a rendőrök hamar közbeléptek, így hamar vége lett a balhénak.

Tavaly februárban szintén a derbi előtt volt verekedés, csak az az Üllői útnál történt. A két csapat szurkolótáborából több tucat ember verekedett össze a stadion közelében, az MVM Dome-nál. Az összecsapásban egy ember súlyos, többen pedig könnyű sérüléseket szenvedtek. A verekedésnek a rendőrök perceken belül véget vetettek. Elfogtak tizenhárom drukkert, a többiek elfutottak.

Bent a stadionban szerencsére régen, évekkel ezelőtt volt nagyobb balhé. 2020. június 27-én kiesett a DVSC az NB I-ből, s mindezt sok debreceni drukker nehezen fogadta. A sorsdöntő mérkőzés lefújását követően a szurkolók berohantak a pályára, néhányan a Paks labdarúgói felé futottak, mások a vendégek ultrái felé vették az irányt, de legtöbben a Loki focistáihoz tartottak. Volt, akit vigasztaltak, másoknak azonban durván nekimentek. A rohamrendőrök meglehetősen késve érkeztek be a pályára, könnygázt is bevetettek, mire az ultrák visszafutottak a B-szektorba. Az eset után a Debreceni Járásbíróság 46 férfi ellen folytatott büntetőeljárást jogosulatlan pályára lépés miatt. Végül két vádlottat 10 hónap felfüggesztett fogházbüntetésre ítéltek.

Még 2018 novemberében a székesfehérvári Mol Aréna Sóstó avatóján történt, hogy egy hanggránát robbanása után fekete ruhás biztonságiak mentek be a vendégszektorba, ahol tömegverekedés alakult ki. A fekete ruhások az MLSZ szabályzatát megsértve nem viseltek megkülönböztető mellényt, a dulakodásnak pedig végül a rohamrendőrök vetettek véget. Az ügyben a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalos eljárást indított, de aztán abban az ügyben sem derült ki, hogy ki hibázott – legalábbis hivatalos közleményt nem adtak ki.

Egy évvel korábban, 2017 novemberében nem sikerült súlyos balhé nélkül letudni a ferencvárosi ultrák visszatérését az Üllői úti pályára. A beszámolók szerint egy korábbi vezérszurkoló akaszkodott össze a Groupama Arénában a B-közép alatti lelátórész egyik büféjénél a stadionba visszatért kemény mag néhány tagjával. A megtámadott két embert is megszúrt, mielőtt kukával fejbe dobták, majd súlyosan bántalmazták. A Magyar Nemzet értesülései szerint az alaposan helyben hagyott fiatalembert a földön rugdalták, koponyatörést és szemsérülést szenvedett.

Szerencsére az utóbbi időben már nagyon ritkák az ilyen balhék a magyar pályákon. Maximum a pályán kívül szoktak összecsapni a huligánok. De azért ez a mostani győri eset is megmutatta, hogy az erőszak nem tűnt el a hazai stadionokból. Igaz, a beszámolók alapján ezúttal a rendezők lőttek túl a célon.