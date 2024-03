Klopp keményen odaszólt: kiakadt a baromságot kérdező újságíróra (VIDEÓ)

Nyitókép: Michael Regan/Getty Images

A Manchester United hosszabbítás után 4-3-as eredménnyel búcsúztatta a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpoolt az FA-kupa negyeddöntőjében vasárnap délután. Jürgen Klopp a meccs után arról beszélt, most látta először igazán szenvedi csapatát – olvasható a Nemzeti Sporton.

”A United a lehető legjobban kezdett, korán megszerezte a vezetést. Nekünk kicsit jobban meg kellett volna szerveznünk a játékunkat, küzdöttünk az emberfogással. Aztán abban a pillanatban, amikor megtaláltuk a megfelelő játékmódot, elkaptuk a ritmust. Az nagyon jól nézett ki, és teljesen megérdemelten vezettünk kettő egyre. A második félidő pedig kivételes volt, de nem zártuk le a meccset, és amikor az Old Traffordon nem teszed ezt meg, az ellenfélnek lesznek lehetőségei. A rendes játékidő végén egyenlítettek, Marcusnak (Rashford) pedig volt egy nagy helyzete a győzelmükhöz is, aztán nagyon nehéz dolgunk volt. Most láttam először igazán szenvedni a csapatomat, de sokat is játszottunk mostanság. Amikor három kettőre vezettünk, minden rendben volt, de aztán egyenlített, és a győzelmet is megszerezte az ellenfél. Elismerésem a Unitednek, rendkívül keményen küzdött, de ez ilyen, ha elődöntőbe akarsz jutni. Azt hiszem, aki látta a meccset, két olyan csapatot látott, amelyik egyformán megértette a meccs és a sorozat fontosságát. Mindent megpróbáltunk, de ezúttal nem sokat kaptunk érte” – mondta Klopp a kiesés után a klub honlapjának.

„Nagyon reméljük és imádkozunk, hogy a játékosok egészségesen térjenek vissza (a válogatott szünetről), és akkor kezdjük az idény hátralévő részét. Sok jó dolgot láttam ma. A hangulat rendben volt, és elég jó foci volt, de az eredménynek nyilvánvalóan nem örülök” – tette hozzá a német edző.

Klopp a dán televíziónak is nyilatkozott a meccs után, és arra a kérdésre, hogy a sok jó meccs miatt játszottak-e ma gyengébben, azt mondta: „Nem vagy túl jó formában, és nem akarok miattad idegeskedni.”