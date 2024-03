Jürgen Klopp is megszólalt Xabi Alonso döntéséről

Nyitókép: EPA/Daniel Hambury



Mint ahogy azt a Mandiner is megírta, a német Bundesligában szereplő Bayer Leverkusen edzője, Xabi Alonso csapata Hoffenheim elleni bajnokija előtt jelentette be, hogy marad a csapatánál, így nyártól biztosan nem ő lesz sem a Liverpool, sem a Bayern München szakvezetője. Az első helyen álló piros-fekete együttes mestere, ahogy elmondta, a válogatott szünetben volt ideje gondolkodni, és úgy döntött, hogy jövőre is marad a Leverkusennél.