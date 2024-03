Itt a nagy lehetőség: Bundesliga csapat vezetőedzője lehetne Lőw Zsolt

A Bild információi szerint a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a Freiburg házon belül oldja meg a kialakult helyzetet: a legesélyesebb jelölt a klubban korábban játékosként több mint 200 mérkőzésen pályára lépő Julian Schuster, aki jelenleg az ifjúsági csapat munkáját segíti, részt vesz a video- és ellenfélelemzésekben. Schuster ráadásul nemrég megszerezte a pro licenc engedélyét is. A német sportlap továbbá kiemeli, hogy Streich korábban többször is elismerően beszélt róla. Schuster ellen szól, hogy még nem tevékenykedett vezetőedzőként sem ifjúsági, sem profi csapatnál – szemlézte az nso.hu. Azt már mi tesszük hozzá, Streich nagyon hasonló utat járt be...

A Bild megemlíti Lőw Zsolt nevét is. A 44 éves magyar trénerrel állítólag már többször felvette a kapcsolatot a Freiburg. A szakember a vezetőedzői szerepkörrel kapcsolatosan korábban óvatosan fogalmazott.

„Nem tudom megmondani, hogy fogom-e valaha úgy érezni, hogy eljött az idő, de mindenképpen foglalkoztat a gondolat. Három kislányom van, nagyon boldog családi életet élek, és úgy érzem, a rengeteg munka, sok utazás és stressz mellett sikerül egyensúlyban tartanom az edzői karrieremet és a családi életemet. Amikor otthon vagyok, akkor otthon tudok lenni fejben, nincsenek olyan elfoglaltságaim mint egy vezetőedzőnek.

Szakmailag szerintem képes lennék a feladat ellátására. Azt kell eldöntenem, hogy beáldozzam-e még jobban a magánéletemet és a család életét.

Pályafutásom meghatározó pontja volt, amikor a BL-ben a Manchester United ellen én irányíthattam a csapatot. Hazai pályán a családom és a barátaim előtt, és főleg úgy, hogy győztes meccset sikerült játszanunk” – nyilatkozta Lőw Zsolt a közmédiának januárban.