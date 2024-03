Ez ám a nagy szám! Kiderült, mennyit keresnek a magyar futballisták

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

„Horrorpénz, amit ezek kapnak!”; „Inkább a gyárban dolgoznának!”; „Túlfizetett botlábúak! Nincsenek arányban a milliók a teljesítménnyel!” – hányszor hallottunk ezeket a kritikákat az elmúlt években a magyar klubokban játszó focistákkal szemben? Vitathatatlan, hogy az első osztályú labdarúgók keresete a sokszorosa a magyar átlagbérnek. A látottak azonban a legtöbbször nem tükrözik ennek a kiemelkedő juttatásnak az okát. Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) legfrissebb pénzügyi jelentése szerint már 4,5 millió forint a havi átlagfizetés a magyar NB I-ben. Ami vallóban szép pénz, kényelmesen el lehet éldegélni belőle – mondhatnánk, de azért ez a szám mégsem a valós képet mutatja Szabados Gábor szerint. Az ismert sportközgazdász állítja, nagyok a különbségek az első osztályban a fizetésekben.

„A Ferencvárosban, akik hétről hétre játéklehetőséget kapnak, mindenkinek jóval több a fizetése havonta négy és fél millió forintnál. Ennél sokkal nagyobb pénzek is vannak, s ez húzza fel tulajdonképpen az átlagot.

Ugyanakkor például a Kecskemétben, meg több NB I-es csapatban senki sem keres ennyit. Szóval, elég nagy a szórás a bérekben. Az viszont tény, hogy egy millió forint alatt nincs fizetés sehol az első osztályban. Rendre felmerül, hogy ezek az pénzek arányban vannak-e a teljesítménnyel. Nos, a helyzet az, hogy ez egy olyan munka, amire még mindig sok embert kíváncsi Magyarországon, így nagyok a bevételek is, de persze azért azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, állami pénzek még mindig érkeznek a magyar futballba. Jól élnek nálunk a labdarúgók, rendesen megfizetik őket, ám Nyugat-Európához képest még mindig kevesebb, amit kapnak, igaz, a színvonal is gyengébb” – jelentette ki Szabados.

Szabados Gábor sportközgazdász szerint még mindig sokan kíváncsiak itthon a labdarúgásra

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Sahab Zahedi keresett a legjobban

Az előző bajnokságban a magyar csapatok összesen évi 99 millió eurót (39,1 milliárd Ft) költöttek fizetésekre. Az UEFA 2021/22-es idényére vonatkozó jelentésében a hazai klubok még csak 93 millió eurót (36,73 milliárd Ft) fordítottak a játékosok bérére, vagyis a havi átlagfizetés nem haladta meg a 4 millió forintot, egészen pontosan 3,8 millió forint volt. Egy év elteltével ez felkúszott 4,5 millióra. Az a kimutatásból nem derült ki, hol és mennyivel nőttek a fizetések, de sejthető, hogy a nagy kluboknál ugrottak feljebb a bérek.

A 2022/23-as idényben 24 millió forint volt a legmagasabb havi fizetés a magyar bajnokságban, az iráni Sahab Zahedi, a Puskás Akadémia játékosa keresett ennyit.

Zahedi azóta elhagyta az NB I-et, és visszatért hazájába, jelenleg a Persepolis FC labdarúgója.

„Nehéz jó szívvel azt mondani, hogy megér ennyit a futballisták produkciója, amit hétről hétre bemutatnak. Tisztán piaci alapon nem lennének ekkora fizetések nálunk. A magyar klubok közül a Ferencváros az egyetlen, amelynek komoly bevételei vannak a piacról. A Fradi rendre ott van a nemzetközi kupák csoportkörében ősszel, és mostanában már tavasszal is. Az UEFA-tól komoly bevétele származik, valamint a szponzoroktól és a jegybevételekből is szép pénz folyik be a kasszájába. Itthon ez kiugró, de látni kell azt is, hogy nemzetközi szinten ez csak a középmezőny alja. A hazai egyesületek közül a Fehérvárnak lett volna esélye felvenni a versenyt az FTC-vel, az anyagi háttere hasonló volt, s egy ideig tartotta is a lepést, de a tudás elfogyott, nem volt megfelelő a szakmai munka” – vélte a sportközgazdász.

A felcsúti Sahab Zahedi gólöröme a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában játszott Kisvárda-Puskás Akadémia mérkőzésen a kisvárdai Várkerti Stadionban 2023. április 1-jén

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az Újpest lehet a Fradi kihívója az NB I-ben

A tulajdonosváltás után, a Molnak köszönhetően most az Újpestnek lesz lehetősége a zöld-fehérek szintjére jutni, bár Szabados szerint ez nem fog gyorsan menni.

„Az Újpestnek nagyon mélyről kell építkeznie, nem két–három év lesz mire a Fradi kihívója lehet itthon.

Ahogy hallom, az anyagi háttér megvan, de ez nem elég, a megfelelő szakemberek megtalálása az adott helyekre nem egyszerű. A zöld-fehéreknél is nyolc-tíz évbe telt, mire a mai szintre eljutottak. Nagyjából a Rebrov-korszaktól datálhatjuk a csapat sikerszériáját. A liláknál talán kevesebb idő kell ehhez, de nem biztos, és közben folyamatosan lapátolni kell a pénzt a csapatba” – vélte a gazdasági szakember.

Egyébként régiós összehasonlításban kifejezetten magasak a labdarúgók bérei minálunk, a környező országok közül csak a lengyel (115 millió euró) és az osztrák (157 millió euró) kluboknál jobbak a fizetések. Az NB I-ben jobban lehet keresni, mint a horvát (81 millió), a cseh (77 millió), a román (73 millió) és a szerb (63 millió) csapatoknál. Az évek alatt a magyar első osztályú Európa top 20 bajnokságába küzdötte fel magát, már ami a fizetéseket illeti.