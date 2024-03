Csak lazán! Így érkeztek meg Orbánék Telkibe, de hová tűnt Szoboszlai?

Nyitókép:

***

Jókedvű játékosok léptek be a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőközpontjába, Telkibe hétfőn. A sorozatban a harmadik Európa-bajnoki szereplésére készülő válogatott tagjai fiatalos lendülettel és vagánysággal érkeztek, a prímet a mókamester, a másfél év után ismét kerettag Schäfer András vitte, aki még puszit is küldött a kamerába a rajongók felé. Elsőre talán fel sem tűnik, mennyi világmárkát sorakoztatnak fel a mieink a sportostól a dizájnerig. A kommentelők Szoboszlai Dominiket hiányolják, de nincs hír arról, hogy távol maradna. Vélhetően csak azért fut be később, mert tegnap délután még FA Kupa-meccset játszott.

A magyar labdarúgó válogatott március 22-én Törökország, 26-án Koszovó ellen játszik felkészülési mérkőzést Budapesten, a Puskás Arénában.