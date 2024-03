„Az olimpiára való kijutás alapvető cél és elvárás” – a csodahetet ünneplő, 70 éves Mocsai Lajos a Mandinernek

Mocsai Lajos optimista volt a tatabányai kihívásokat illetően, nem lenne meglepődve, ha minden meccsét megnyerné a magyar csapat, de azt is hozzátette, nem könnyű a feladat.

„A három ellenfél Tunézia, Norvégia és Portugália, a négyből pedig csak két csapat jut tovább. Rögtön a döntővel kezdünk, kellemetlen, harcos és dinamikus kézilabdát játszik az afrikai együttes, nem lesz egyszerű dolgunk a kontinens egyik legjobbjával szemben. Bízom benne, hogy hazai pályán, szurkolóink támogatásával jól kezdjük a tornát. A norvégok szereplése nagy kérdőjel. Magasan kvalifikált csapat, de a legutóbbi Eb-n szerényen teljesített. Nagy kérdés, hogy most fel tudják-e szívni magukat. A portugálok az utóbbi időben mintha megtorpantak volna, fizikális, magas, erős játékosokkal érkeznek, de hatékony védekezéssel verhetőek. Hibákra kell kényszeríteni őket, megoldható a feladat” – tartott gyorselemzést a szakember.

Tanulni a múltból

Mint ismert, a 2022-es, részben hazai rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon messze elmaradt az előzetes várakozásoktól a magyar válogatott. Mocsai szerint nem szabad, hogy ilyen mélyrepülés még egyszer előforduljon a sportágban.

„Azt a budapesti Eb-t ki kell heverni, olyan mélyrepülés többé nem fordulhat elő a magyar kézilabdázásban. Fokozott téthelyzetben küzdőképességre van szükség, az biztosíthatja a továbbjutást.

Fontos, hogy Chema stabilan jelen van, nyugodt a háttér, ezért is jelentették be az olimpiai selejtező előtt hogy meghosszabbította a szerződését.

Megbízható vezetője van a nemzeti csapatnak, jól sikerült a felkészülésünk, az Eb tapasztalatait is be tudtuk építeni. A januári tornán szerencsésen alakultak a végjátékok, ezúttal azért jobb lenne korábban eldönteni a meccseket, erőteljes, dinamikus játékkal dűlőre vinni a dolgot. Ehhez kellenek a kulcsemberek, de a visszatérő, rutinos Mikler Roland például önmagában is olyan ember, aki rendkívüli mértékben tudja motiválni a társait. Biztos vagyok benne, hogy minden alkalommal találunk majd nyerő embert, aki hozza a magabiztosságot és a hitet a csapatba” – jelentette ki Mocsai, majd hozzátette:

„Nincs mese, most teljesítménykényszer van. Az olimpiai eszme, az ötkarikás jelenlét hazai pályán minden csapatnál jelentősebb erőt kell, hogy adjon számunkra. Nem lennék meglepődve, ha mindhárom meccset megnyernénk, de az alapvető cél és elvárás a kijutás. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem lesz könnyű a feladat.

Ott leszek a lelátón, amíg el nem dől a továbbjutás, ha kell, mindegyik meccsen.

Ez most tényleg egy csodahét a számomra, kezdődött a családdal, folytatódott az egyetemen és most jöhet a szeretett sportágam!” – mosolygott Mocsai Lajos.

A magyar férfi kézilabda-válogatott kerete az olimpiai selejtezőn:

kapusok: Mikler Roland (OTP Bank-Pick Szeged), Bartucz László (MOL Tatabánya KC), Palasics Kristóf (Logrono La Rioja, spanyol)

jobbszélsők: Krakovszki Zsolt (HSA-NEKA), Imre Bence (FTC-Green Collect), Rodriguez Pedro (MOL Tatabánya KC)

jobbátlövők: Ancsin Gábor (MOL Tatabánya KC), Ilic Zoran (Hamburg, német)

irányítók: Lékai Máté (FTC-Green Collect), Hanusz Egon (TvB Stuttgart, német), Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel)

beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), Szöllősi Szabolcs (Dabas KC), Sipos Adrián (MT Melsungen, német)

balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged)

balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya KC) szövetségi kapitány: Chema Rodriguez

A tatabányai olimpiai selejtező programja:

március 14., csütörtök

21:00 Magyarország–Tunézia március 16., szombat

19:30 Norvégia–Magyarország március 17., vasárnap

21:00 Magyarország–Portugália A csoport első két helyezettje jut ki a párizsi olimpiára.