A felcsúti edző szerint Sztankovics szembe köpte a bírót!

Súlyos vád

„Nem fogom pártolni a kollégáimat, de az emóció megvan a kispadon. A saját problémám, ha nem kontrollálom az érzelmeim, én is sokszor mondok olyan dolgokat, amiket nem gondolok komolyan.

Mi vagyunk a legnagyobb nyomás alatt, de ez nem jelenti azt, hogy Sztankovics szembe köpheti a bírót.

Bele tudom élni magam a kollégáim helyzetébe és nem kívánom senkinek ezt a nyomást, ami ránk van téve az eredmények miatt is. De ez a mi feladatunk, nekünk kell megoldani. Ha egy flash nyilatkozat van a mérkőzést követően, nekem is sokszor magamban kell tartanom azokat az indulatokat, amiket szívesen elmondanék a tévében is” – mondta az M4Sport kamerái előtt Hornyák Zsolt, aki a meccs után már nem kívánt beszélni a témáról.

Bedühödött a Fradi-edző

Mint a Mandiner is beszámolt róla: Dejan Sztankovicsot kiállította a játékvezető a Debrecen – Ferencváros kupamérkőzés hajrájában, a Fradi szerb mestere úgy tett, mint aki kezet akar fogni, de mire Karakó Ferenc viszonozta, elhúzta a kezeit. Sztankovics kétmérkőzéses eltiltást kapott, ami erősen kérdésessé teszi, hogy köpött volna a bíró felé. Az igaz, hogy a játékoskijáró felé menet még szitkozódott, talán arra gondolhatott Hornyák Zsolt. Sztankovics egyébként ebben a szezonban már csak akkor ülhet a kispadra a kupában, ha a Fradi bejut a döntőbe.