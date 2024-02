Wladár Sándor a Mandinernek: Milák Kristóf ott lesz Párizsban és ünnepelni fogjuk

Csalódás volt a férficsapat hetedik helye

A fiúkra már nem lehetünk annyira büszkék. A tavalyi világbajnokságon aranyérmes férfi válogatott csak a csalódást keltő hetedik helyen zárt, miután a negyeddöntőben hatalmas meglepetésre kikapott Franciaországtól, majd aztán a szerbektől is a helyosztón.

A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke felemásnak nevezte a válogatottjaink szereplését a katari vb-n.

„A vébé előtt azt mondtam volna, a fiúktól várok jobb eredményt, ezzel egyrészt azt is elmondtam, hogy rendkívül boldog vagyok a női válogatott szereplésével, és azt is, hogy a férfiak csalódást okoztak. Azt pedig már a dohai vb előtt is pontosan tudtuk, hogy mind a férfi, mind a női mezőny rendkívül kiegyenlített, így a számszerű végeredmény kialakulása is nüanszokon múlik” – mondta Madaras Norbert.

Ászai nélkül ment a válogatott a tornára

Dohában a nyílt vízi úszóink teljesítettek a legjobban, az érmek felét szerezve: Rasovszky Kristóf 10 km-en lett világbajnok, a vegyes váltó pedig bronzérmes 4×1500-on. Általában a medencés úszók szerzik a legtöbb magyar érmet a nagy tornákon, na ez most nem így volt, egyedüliként a 100 méter gyorson bronzérmes Németh Nándor állhatott dobogóra az idei vb-n. Az előzetes várakozásnak megfelelő volt a mieink szereplése, s az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ászai nélkül ment a magyar válogatott Dohába: Kovács Benedek hátúszó, Kós Hubert és Milák Kristóf sem indult el a vb-n, pedig ők egyértelmű éremesélyesként álltak volna rajthoz.