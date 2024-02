Milyen kellemetlen: így fütyülik ki országuk himnuszát az „érzékenykedő” Liverpool-szurkolók! (VIDEÓ)

Tovább gyűrűzik a balhé a vasárnapi angol Ligakupa-döntő után, amelyet a Liverpool hosszabbításban nyert meg a Chelsea ellen, és ezzel tizedszer is a magasba emelhette a trófeát. Mint ismert, a hazai Liverpool-drukkerek úgy vélik, a Match4 csapata tiszteletlenül viselkedett a csapattal és a szurkolókkal szemben: mialatt a lelátón a klub „himnuszát”, a „You'll Never Walk Alone” című szerzeményt énekelték, Monoki Lehel műsorvezetőtársa, az egykori válogatott védő, Sebők Vilmos azt imitálta, hogy ő vezényli az ünneplő tömeget.