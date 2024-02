Egzotikus átmozgatás a vizes vb-n: Magyarország – Szingapúr 39-2

Ha nem is lett 64-0-s világcsúcs, mint nem is olyan régen, a kvangdzsui világbajnokságon Dél-Korea ellen, újabb habkönnyű mérkőzést nyert meg női vízilabda-válogatottunk a katari vizes vb-n.

Azt már a mérkőzés előtt sem sokan értették, hogy Szingapúr miként juthatott ki a világbajnokságra (az Ázsia Játékokat megnyerő Japán anyagi okok miatt nem vállalta a szereplést, így kerülhetett a rivaldafénybe Jü Lej együttese), ám a mérkőzés után újra feltehettük a kérdést:

abban a sportágban, ahol csupán nyolc csapat jelenti a valódi minőséget, és alkotja a világ élvonalát, valóban szükség van-e a területi elven kvalifikációt szerző csapatok részvételére? Vagy inkább az lenne a megoldás, mint például jégkorongban, hogy az erősorrend alapján divíziókra osztanák szét a teljes mezőnyt?

Akár azt is mondhatnánk, hogy szusszanásnyi időnk sem volt mindezen elmélkedni, hiszen percenként estek a magyar gólok: az első negyedet 11-0-ra hozták Keszthelyi Ritáék, és látva a mérkőzést, az ember már sajnálni kezdte a szingapúriakat.

Rybanska Natasa hat góllal (Gurisatti Grétával egyetemben) a legeredményesebb játékosunk volt Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ennél nagyobb trauma ne érje ezen a vébén lányainkat!

A második negyedben annyi változás történt, hogy csupán hétszer találtunk a hálóba, és Koh révén az ellenfél is kapura lőtt, sőt óriási üdvrivalgás fogadta (természetesen az ázsiaiak kispadján), hogy ötmétereshez is jutottak a szingapúriak, de a legjobb játékosuk, Yap ezt is mellé lőtte...

A harmadik negyedben ismét tizenegyszer jártunk túl az ellenfél mindkét kapusának az eszén, öröm volt nézni, hogy egyetlen játékosunk sem becsülte le az ellenfelet, hanem mindenki komolyan vette a találkozót. Ezzel együtt hidegzuhany volt, hogy Yap Yingxuan révén – ha már büntetőből nem sikerült – kétszer is betalált Szingapúr, ám ennél nagyobb trauma ne érje ezen a vébén a lányainkat...

A negyedik negyed már valóban az örömvízilabdáról szólt, a szingapúriak fokozatosan elfáradtak, a mieinknél pedig olyan fiatalok is bizonyíthatták a tehetségüket, mint az öt gólig jutó Kuna Szonja. A lényeg, hogy egy kellemes edzésen vannak túl Rybanska Natasáék, akikre csütörtökön már jóval nehezebb feladat vár: az Ausztrália elleni csoportrangadó következik!

Jár a pacsi! Fotó: MTI/Kovács Tamás

A kapitány: Most már el kell kezdenünk vízilabdázni!

A mérkőzés után Mihók Attila szövetségi kapitány a következőképpen értékelt:

– Ahogy arra számítottunk,

Szingapúr ellen jellemzően a mi akaratunk érvényesült, ám ahogy „megbolondultunk”, az ellenfél egyből gólokat szerzett.

Ausztrália ellen hasonló felfogásban kell játszanunk: a védekezésünknek végre össze kell állnia, és az elmúlt mérkőzések azt bizonyítják, hogy a támadójátékunkkal különösebben nincsen gondunk. A lényeg: most már el kell kezdenünk vízilabdázni!

Nyitókép, fotó: MTI/Kovács Tamás