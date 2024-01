Itt az új világsztár! Djokovic és McEnroe elhasalt, Jaime Alcaraznak sikerülhet kilépni a testvére árnyékából?

Őstehetség – mondják rá, de az évtizedek során nagyon sok ügyes fiatal srácot kiáltottak ki már zseninek, aztán később nem vitték semmire, vagy csak epizódszerep jutott nekik a nagyok között. A US Open-címvédő és wimbledoni bajnok, mindössze 20 esztendős Carlos Alcaraz legfiatalabb testvérének, a 12 éves Jaime Alcaraznak is nagy jövőt jósolnak a drukkerek. Tényleg nagyon jól teniszezik, a korosztályában az egyik legjobb, tavaly júliusban például Madridban nyert rangos korosztályos világversenyt, a Rafa Nadal Tour U12-es tornát. Eddig a bátyja útját járja, aki miután 2015-ben győzött az U12-ben, a következő évben az U14-esek versenyét is megnyerte.

Williamsékhez hasonlítják őket

Az interneten már több videót is megnézhetünk a kis Jaime játékáról, s megállapíthatjuk, a rövidítése, a fonákja, a tenyerese és a nyesése is a bátyjáéhoz hasonlóan elsőrangú. A felvételek alatt rengetegen hozzászóltak, s a szurkolók közül máris többen azt vizionálják, hogy pár év múlva olyan sikereket érhetnek el az Alcaraz fivérek a férfiaknál, mint amit a nőknél a Williams nővérek a korábbi évtizedekben. Volt, aki odáig ment, konkrétan le is írta, hogy a 2029-es Roland Garros-döntőt egymás ellen vívja majd a két Alcaraz. Mások szerint pár év, és a világ Grand Slam-tornái a két spanyol testvér csatáiról fognak szólni. Az egyik nyilatkozatába Carlos is beszélt az öccséről.

„Jobb a kézfeje, mint az enyém. Nálunk ez családi vonás, kisgyerek korunk óta szeretjük a teniszt. Apám adta az első ütőmet, és amikor először kipróbáltam, azonnal beleszerettem a teniszbe, akár csak Jaime”

– mondta Carlos Alcaraz. Jaime már kétszer kapott meghívást az IMG Future Stars Invitational Tournamentre is, amelyen a világ 48 legjobb 12 év alatti férfi és női teniszezője vesz részt.

A nagy testvér árnyékában

Hogy mi lesz a legkisebb Alcarazból, ma még nehéz megmondani. Az igazán komoly szakértők nem bocsátkoznak jóslásokba, ahogy Topor Csaba sem tette honlapunknak. A teniszszakértő, szakkommentátor szerint még nem releváns, hogy mit ért el eddig Jaime Alcaraz.

„Nagyon fiatal, s rengeteg összetevője van annak, hogy komoly teniszező váljék belőle. Persze azt én is látom a játékán, hogy szalad a keze, úgy üt, mint a testvére, nagyon tehetséges, a motivációja megvan, és a bátyja is húzza maga után. Egyelőre a sikerek, a tornagyőzelmek is megvannak neki. Mondhatnánk, minden adott ahhoz, hogy nagy játékos váljék belőle. Ugyanakkor azt is tudom, hogy a teniszben az elmúlt évtizedekben nem volt olyan, aki fel tudott volna nőni a világhírű testvérhez.

Patrick McEnroe sosem játszott olyan szinten, mint John, pedig őt is óriási tehetségnek tartották. Marko Djokovicsról azt mondták, jobb lesz, mint Novak. Hát, nem lett.

Tehát az élet nem igazolja vissza azt, amit Jaime-ről állítanak. Legalábbis a teniszben én még nem láttam olyat, hogy egy öcsi a világklasszis bátyjához szintre jusson” – nyilatkozta Topor.

Jaime Alcaraz a tavalyi murciai versenyen

Pszichés okok

De mi lehet ennek az oka? – merül fel az emberben a kérdés. A teniszszakértő szerint nem a játékkal vagy a tehetséggel van a baj, hanem inkább pszichés okai vannak.

„Általában agyonnyomja őket a teher. Mindig a nagyobb testvérhez hasonlítják, és ezt mentálisan nehezen viselik. Ez az egyik, a másik meg az, hogy ilyen fiatalon lehetetlenség megmondani, mire lesz képes valaki a felnőttek között.

Fucsovics Márton junior világelső volt tizenhat évesen, s bár kiváló teniszező lett belőle, a legnagyobbak, a világklasszisok közé mégsem tudott feljutni. Jaime Alcarazról a kora miatt korai még bármit is kijelenteni a pályafutásával kapcsolatban. Ezer taposóakna van még a pályafutásában az ifik között, amire ráléphet” – vélte a szakkommentátor.

Topor Csaba azt mondta Carlos Alcarazról, hogy ő lehet a következő évtized nagy csillaga a teniszben. Szerencsére van a korosztályában egy olyan másik klasszis, mint Jannik Sinner, így az olasszal óriási csatákat fognak vívni a nagy Grand Slam-tornákon. A szakértő szerint Alcaraz hat-hét évvel érettebb a koránál, ám nem jó jel, hogy sokat sérült. Reméli, ez utóbbi nem fogja kettétörni a pazarul induló felnőtt karrierjét.

