A világelső Alcaraz és a négyszeres címvédő, hétszeres bajnok Novak Djokovic wimbledoni döntőjében a húsz éves csodateniszező szetthátrányból, döntő szettben nyerte meg élete első címét a világ legfontosabb tenisztornáján. Ami pedig mérföldkő a játék történetében: először tudott valaki nem csak egy szinten teniszezni Novak Djokoviccsal, de még le is győzni őt anélkül, hogy egyértelműen felé kerekedett volna játékban.

Alcaraz ellen most a világ legjobb teniszezőjének sem volt ellenszere

Forrás: AFP

Pedig már az egy szintre kerülés is bajosnak tűnt Alcaraztól a meccs elején. Az első szettben azokat a tényeket festették fel a pályára, hogy egyrészt Novak Djokovic tíz éve nem kapott ki a tenisz legfontosabb szentélyében, a wimbledoni Centre Courton, másrészt hogy Alcaraz a torna előtt fele annyi meccset nyert Wimbledonban, mint ahányadik bajnoki címéhez került fél óra alatt igen közel Novak Djokovic a 6:1-es nyitójátszmával. Djokovic pontosan tudta, mit akar csinálni, és néha úgy tűnt, azt is jobban tudja, Alcaraz mit akarna.

A szettelőny minimálisra csökkentette Alcaraz esélyeit. Djokovicot sem Nadal, sem Federer, sem Murray nem verték meg soha Grand Slam-tornán, ha a szerb vitte el az első szettet. Semmi nem árulkodóbb, hogy pont Wimbledonban a legnehezebb egyébként is áttörni egy tapasztalatlan fiatalnak, hogy az előző mondatban az elmúlt húsz év összes bajnokának szerepelt a neve.

Alcaraz azonban kicsit szabadabban kezdett ütni, brékelt a második játszma elején, még ha megtartani nem is tudta utána az adogatását. A szett végjátékában viszont négyszer volt két labdára a játszmától, de szettlabdához nem jutott – a szokásos

„Djokovic jobb a fontos pillanatokban; az ellenfél lassan megtörik”-kotta, gondoltuk. De nem!

Alcaraz nem tört meg. 0-3-as hátrányból feltápászkodott a tiebrékben. Djokovic jutott ugyan előbb szettlabdához, de ütött két fonák hibát; ami ritkán látott reménysugarat jelentett Alcaraznak azok után, hogy Djokovic a Roland Garroson mind a hét tiebrékét lehozta egy árva hiba nélkül, és összességében tizenöt zsinórban megnyert tiebréknél járt Grand Slameken. Alcaraz pedig elcsaklizta a tiebréket, és visszajött a meccsbe.

A harmadik szettben zseniálisan teniszezett. Legutoljára Roger Federer volt képes a jobbik teniszezőnek tűnni egy szetten át Djokovicnál Wimledonban, a 2019-es döntőben. Óva inthette Alcarazt, hogy Federer úgy sem nyert. Alcaraz mindenesetre visszaadta az 1:6-os első szettet egy 6:1-gyel. A negyedik szett előtt Djokovic kiment az öltözőbe, és mint mindig az ilyen hat perces szünetek után, elképesztő erőnléti frissességgel és perzselő mentális fókusszal tért vissza. Gyorsabban nyerte meg 6:3-ra a negyedik szettet, mint Alcaraz az előzőt 6:1-re, jöhetett a döntő szett négy óra játék után.

Most Alcaraz volt jobb a legfontosabb pillanatokban

A döntő szett az egyik legelképesztőbb szintű teniszt hozta, amit ember látott. Egy tökéletesen eltalált és helyezett ütés csak arra volt elég, hogy ne veszítsd el biztosan a pontot azonnal. A megnyerésükhöz általában három-négy olyan ütés kellett, amilyenből csak pár ember tud egyáltalán egyet megütni életében. Ez az elképesztő koncentrációkényszer okozhatta, hogy

Djokovic – és ez nagyon nem rá vall – a meccs legfontosabb pontjánál hibázott.

A döntő szett elején bréklabdához jutott. Alcaraz támadott, rettenetes erőkkel. Djokovic addig váltogatta a védekezési irányait, hogy Alcaraz kifújt egy ütés erejéig. Djokovic azonnal átvette, és ziccerhez jutott – de a hálóba ütötte a lendített magas tenyerest.

Alcaraz a következő gémben brékelt azonnal, egy olyan labdamenetben, ahol Djokovic a földre is került, mégis visszajött, sőt helyzetben volt. Djokovic ripityára törte az ütőjét. Alcaraz elképzelhetetlen magabiztossággal vitte végig a brékelőnyt a döntő szetten; amikor a meccsért adogatott, két ejtést is be mert vállalni, majd megfogott egy félelmetes röptét. Egy tiszta támadó tenyeressel nyerte meg élete első wimbledoni címét.

Novak Djokovicnak ez volt a 35. Grand Slam-döntője; soha senki nem játszott többet egyesben.

Ebből bár elveszített 11-t korábban, egyszer sem olyat, ami inkább neki állt mind a meccs előtt, mind a meccs során is. A második szetthez labdája volt, az ötödik szett elején egy agyonnyert pontot rontott el.

A húsz éves Carlos Alcaraz dacolt minden idők legerősebb fejű teniszezőjével, talán sportolójával. Egy új korszak kezdődött.