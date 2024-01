Innen szép nyerni – dohogás helyett Dohában kell megdolgozni az olimpiai kvótáért!

Optimistán vágott neki a csapat és az új szakvezetés az Európa-bajnokságnak. Abban a tudatban keltek útra, hogy megszerzik a tornán kiosztandó egyetlen olimpiai kvótát. Legalább a legjobb 4 közé be kellett volna jutni, végül lehet, csak az aranyérem ér kvalifikációt... Ehhez képest a negyeddöntőben elvérzett a magyar együttes, amely ugyan csak egy góllal (12-11) kapott ki az olaszoktól, de végig – többnyire többgólos – hátrányban volt, és futott, úszott, kapart az eredmény után. A már párizsi jeggyel rendelkező hollandok és spanyolok mellett a görögök jutottak még az elődöntőbe. Jellemző, hogy a másik három negyeddöntő felettébb egyoldalú volt, ám csak magunknak köszönhetjük, hogy erre az ágra kerültünk.

Háromból semmi

Az összkép még borúsabb, hiszen a fontos mérkőzések mindegyikén kikapott a Tokióban olimpiai bronzérmes Magyarország. A görögök 14-12-re, a hollandok 14-11-re verték a Mihók Attila – Cseh Sándor vezette együttest, amely csupán a – csodás tengerpartja és férfi szinten komoly hagyományai ellenére – gyerekcipőben járó Horvátországot verte meg (17-2). Az a „siker” meg vezéráldozattal járt, Gurisatti Gréta úgy megsérült, hogy számára véget is ért a torna. Jó, ha a jövő havi világbajnokságra rendben lesz... S ezek után jöttek az olaszok, akiknek 2021-ben saját közönségük előtt, Triesztben törték össze az olimpiai álmait Keszthelyi Ritáék a pótkvalifikációs tornán. Most, ahogy nyitóképünkön is látható, Caterina Bachelliék nevettek az arcunkba. Mihók Attila társkapitány le is vonta a következtetéseket.

„Sokkal jobb volt az olaszok lövőteljesítménye, ráadásul azt beszéltük meg, hogy a közepe meg a hátsók nem lőnek, nagyon vigyáztunk a centerre – nyilván ebből adódik, hogy kevesebb lett a fór, de hátulról meg belőtték, tehát ez nem egy jó csere.

Tudtuk, hogy nehéz feladat, amit vállaltunk, de ez most még nehezebb”

– mondta az M4Sport műsorában.

Utolsó szalmaszál

Fején találta a szöget a dunaújvárosi sikeredző, ugyanis egyetlen sansz maradt arra, hogy olimpiai kvótát szerezzen a magyar női vízilabda-válogatott. A februári, dohai világbajnokságon látszólag egyszerű lesz a helyzet, hiszen a nagyágyú (USA) és a jelenleg jobbnak tűnő ellenfelek sora (Hollandia, Spanyolország és Olaszország vagy Görögország) már kijutóként ugrik majd a medencébe. Csakhogy, mivel megszűnt a pótkvalifikációs torna, ahol az indulási jogért küzdők egymás között döntöttek, a lebonyolítás „szeszélye” folytán már révbe ért együttesek is beleszólhatnak majd a dolgok alakulásába. Például a mieink könnyű csoportba kerültek (Ausztrália, Új-Zéland, Szingapúr), „cserébe” bombaerős rivális (USA, Hollandia) jön majd szembe az egyenes kieséses szakaszban a negyeddöntőben. S bár két kvótát osztanak majd a vb-n, arra nincs garancia, hogy – ha tovább nem jutnánk – a legjobb 8 között ne lenne esetleg több pályázó is... Arra sem alapozhatunk, hogy a legerősebb csapatok a párizsi repülőjegy birtokában félvállról vennék a világbajnokságot, legfeljebb kísérletezgetnek.

„Sokan úgy vélik, ez sima ügy, ám lehetnek nagy buktatók útközben, például belebotolhatunk a már kvótás holland vagy spanyol csapatba mondjuk az Európa-bajnokságon, vagyis a három legesélyesebbnek vélt együttes, a magyar, a görög és az olasz nem egymás ellen küzd meg a kvalifikációért.

A világbajnokságon pedig a kontinentális tornán olimpiai indulási jogot szerző Amerikai Egyesült Államok és Ausztrália könnyen keresztülhúzhatja a még kijutásért küzdők számításait. Kicsit lutri is ez. Hogy biztosra menjünk, akárki jön szembe, meg kell vernünk.

Persze mindenki az olimpiai szereplést várja, és az ottani minél jobb helyezést. A feladat az, hogy a Sanyival közösen kijuttassuk a csapatot az ötkarikás játékokra, minden másról az után lehet szó, ha megvan a kvóta” – mondta még kinevezésekor, szeptemberben a Mandinernek Mihók Attila, ki Cseh Sándorral közösen vállalta el a feladatot.

Eindhoven, 2024. január 6. Mihók Attila szövetségi kapitány a női vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának második fordulójában játszott Hollandia - Magyarország mérkőzés után az eindhoveni Pieter van den Hoogenband uszodában 2024. január 6-án. A magyar válogatott 14-11-es vereséget szenvedett a világbajnok holland csapattól.

MTI/Szigetváry Zsolt

Visszasírják a sikerkapitányt

Az Eb-kudarc közepette többen megkongatták a vészharangokat, mondván, a 8 év alatt számos szép eredményt elérő (vb 2. olimpiai 3., Európa-bajnok) Bíró Attilának kellene még mindig irányítani a csapatot. Tény, hogy az 53 éves szakemberrel szinte minden világversenyen a legjobb 4 közé jutottak Keszthelyi Ritáék, ám a 2022-es Európa-bajnokság 5., és a 2023-as világbajnokság 6. helye után felmentették. A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a szurkolók máris türelmetlenek a Mihók-Cseh párossal szemben, és idéz néhány hozzászólást a Magyar Vízilabda Szövetség facebook oldaláról.

„A vízilabdaszövetség négy hónappal az Eb előtt, tíz hónappal az olimpia előtt egyhangú döntéssel menesztette Bíró Attilát. Azt a Bíró Attilát, akivel sikert sikerre halmoztak. Itt az eredmény. Hozzáteszem még: álljon ki a vezetőség, és ismerje el, hogy hibázott.”

„Bíró Attilával volt lelke ennek a csapatnak, mert hát ugyanaz a csapat van most is. Csak most nem látjuk a csajokat mosolyogni, felszabadultan játszani. Ennek oka van! Ezek a lányok nem ilyenek!”

„Kulcsemberek teljes betlije, nem létező kapusteljesítmény, pedig most a bírói hátszél is megvolt. Ezért kár volt megbuktatni Bírót.”